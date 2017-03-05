Женская сборная России занимает 7-е место в зачете Кубка наций

Россиянки в воскресенье заняли 12-е место в эстафетной гонке, победу в которой одержала сборная Германии. Вторыми к финишу прибежали норвежские биатлонистки, третьей стала сборная Чехии.

В активе российской команды 5164 очка. Лидирует в зачете Кубка наций сборная Германии (6825), второе место занимает команда Франции (6443), а замыкают первую тройку украинки (5650).

Зачет Кубка наций — рейтинг национальных биатлонных федераций по результатам выступления спортсменов в индивидуальных, спринтерских, эстафетных и смешанных эстафетных гонках Кубка и чемпионата мира. Очки Кубка наций присуждаются трем лучшим спортсменам национальной федерации в этих стартах в соответствии с занятыми местами.

При подведении итогов Кубка мира все заработанные спортсменами национальной федерации очки Кубка наций суммируются, и полученная сумма определяет место федерации в зачете. Место в Кубке наций определяет количество спортсменов для каждой сборной, которых можно выставить на этапах Кубка мира в следующем сезоне.