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https://sport.mail.ru/news/biathlon/28975594/
5 марта 2017, 13:21 | Биатлон | Р-Спорт

Логинов победил в пасьюте на этапе Кубка IBU в Контиолахти

МОСКВА, 5 мар — Р-Спорт. Россиянин Александр Логинов победил в гонке преследования на седьмом этапе Кубка Международного союза биатлонистов (IBU) в финском Контиолахти, но стал вторым в общем зачете в этой дисциплине, пропустив вперед соотечественника Алексея Волкова.

Россиянин Александр <span class=error>Логинов</span> победил в гонке преследования на седьмом этапе Кубка Международного союза биатлонистов (IBU) в финском Контиолахти но стал вторым в общем зачете в этой дисциплине пропустив вперед соотечественника Алексея <span class=error>Волкова</span>. Увеличить
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Логинов в воскресенье преодолел дистанцию 12,5 км за 31 минуту 45,7 секунды, допустив 3 промаха на огневых рубежах. Вторым стал чех Ондржей Моравец (+9,8 секунды; 3 промаха), третьим — норвежец Ховард Богетвейт (+12,9; 2).

Россиянин Матвей Елисеев (+41,1; 1) стал четвертым, Алексей Волков (+50,5; 2) — пятым, Алексей Слепов (+1.18,8; 4) — восьмым, Дмитрий Малышко (+1.36,6; 3) — 11-м, Александр Поварницын (+2.09,7; 8) — 21-м.

В общем зачете Волков набрал 212 баллов и на 32 балла опередил Логинова. Третьим стал француз Эмильен Жаклин.
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