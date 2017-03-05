Логинов победил в пасьюте на этапе Кубка IBU в Контиолахти

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Логинов в воскресенье преодолел дистанцию 12,5 км за 31 минуту 45,7 секунды, допустив 3 промаха на огневых рубежах. Вторым стал чех Ондржей Моравец (+9,8 секунды; 3 промаха), третьим — норвежец Ховард Богетвейт (+12,9; 2).

Россиянин Матвей Елисеев (+41,1; 1) стал четвертым, Алексей Волков (+50,5; 2) — пятым, Алексей Слепов (+1.18,8; 4) — восьмым, Дмитрий Малышко (+1.36,6; 3) — 11-м, Александр Поварницын (+2.09,7; 8) — 21-м.

В общем зачете Волков набрал 212 баллов и на 32 балла опередил Логинова. Третьим стал француз Эмильен Жаклин.