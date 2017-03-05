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https://sport.mail.ru/news/biathlon/28975403/
5 марта 2017, 13:22 | Биатлон | Р-Спорт

Биатлонистки сборной Германии завоевали малый Хрустальный глобус в эстафетах

ПХЕНЧХАН (Южная Корея), 5 мар — Р-Спорт. Женская сборная Германии завоевала малый Хрустальный глобус, выиграв общий зачет Кубка мира в эстафетах.

Немки в воскресенье выиграли заключительную в сезоне эстафету на трассе Олимпийских игр-2018 в южнокорейском Пхенчхане. Второе место заняли норвежки, третье — чешки. Российская команда заняла в Пхенчхане 12-е место.

Победив во всех пяти эстафетах сезона, немки заняли первое место в общем зачете, набрав 300 очков. Второе место заняла команда Франции (248 очков), а замкнули первую тройку биатлонистки из команды Украины (224).

Сборная России заняла в общем зачете Кубка мира в эстафетах девятое место, набрав 166 очков.
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