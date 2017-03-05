Биатлонистки сборной Германии завоевали малый Хрустальный глобус в эстафетах

Немки в воскресенье выиграли заключительную в сезоне эстафету на трассе Олимпийских игр-2018 в южнокорейском Пхенчхане. Второе место заняли норвежки, третье — чешки. Российская команда заняла в Пхенчхане 12-е место.

Победив во всех пяти эстафетах сезона, немки заняли первое место в общем зачете, набрав 300 очков. Второе место заняла команда Франции (248 очков), а замкнули первую тройку биатлонистки из команды Украины (224).

Сборная России заняла в общем зачете Кубка мира в эстафетах девятое место, набрав 166 очков.