Российская биатлонистка Слепцова перенесет операцию на плече
МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Биатлонистка сборной России Светлана Слепцова перенесет операцию на плече. Об этом сообщил комментатор телеканала «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев в своем Instagram.
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Видимо, что-то случилось...
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«Слепцовой предстоит операция, болит плечо, — написал Губерниев. — Света, выздоравливай, ждем в сборной».
О том, когда пройдет операция, не сообщается.
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