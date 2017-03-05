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https://sport.mail.ru/news/biathlon/28975401/
5 марта 2017, 14:16 | Биатлон | ТАСС

Российская биатлонистка Слепцова перенесет операцию на плече

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Биатлонистка сборной России Светлана Слепцова перенесет операцию на плече. Об этом сообщил комментатор телеканала «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев в своем Instagram.

О том когда пройдет операция не сообщается. Увеличить
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«Слепцовой предстоит операция, болит плечо, — написал Губерниев. — Света, выздоравливай, ждем в сборной».

О том, когда пройдет операция, не сообщается.
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