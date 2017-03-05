А теперь хоть потоп. Тренеры женской сборной сдержали обещание

Призрак антирекорда

Женскую эстафету мы ждали с большой опаской. Наличие в составе необстрелянной Мироновой и нестабильной Услугиной сулило скорее пробитие нового дна, чем борьбу за медали. Татьяна Акимова после никому, кроме высоких военных чинов, не нужной поездки в Сочи оказалась в Корее в разобранном состоянии, а Ирина Старых в одиночку не могла обеспечить нужный результат, хотя её, наконец, поставили на последний этап.



В роли забойщицы в этот раз решили попробовать уже достаточно опытную Акимову. Со старта пелотон возглавила француженка Анаис Шевалье. Акимова при этом уверенно держалась в лидирующей группе. Татьяна одной из первых закончила стрельбу из пяти и ушла на дистанцию лидером. В этот момент подумалось, может всегда стоит её ставить именно на первый этап. На хвост россиянке сели спортсменки из Казахстана, Словакии и Италии. Акимова чувствовала в себе силы на лыжне и пошла вперёд в своём темпе, без оглядки на соперниц.



Предсказуемые проблемы у Акимовой начались на стойке. Ей пришлось использовать два дополнительных патрона, но при этом она стреляла настолько дольше соперниц, что за это время могла использовать и четыре. Лидером на последний круг ушла Шевалье, а сразу за ней на финишный круг отправилась Варвинец. Акимова покинула рубеж восьмой с отставанием 20 секунд, но зная хороший ход француженки рассчитывать на улучшение ситуации не приходилось. На последнем круге силы стремительно покидали Акимову, и она пропускала одну соперницу за другой. В какой-то момент по иронии судьбы у неё за спиной оказалась Анна Фролина, которая весь корейский этап обыгрывает всю российскую команду. Шевалье передала эстафету первой в компании канадки Розанны Кроуфорд, при том первая шестёрка поместилась в десять секунд. Акимова проиграла на финише уже полминуты.

Миронова оказалась не готова

Бескон повела гонку в комфортном для себя темпе, а Светлана Миронова также решила не форсировать события и держалась за бывшей соотечественницей Екатериной Аввакумовой. К конце сезона от хвалёных скоростных качеств нашей молодой спортсменки не осталось и следа. Как у нас часто бывает, спортсменка пробивается в состав уже тогда, когда форма ушла. Француженка задержалась на рубеже и утратила лидерство, а вперёд вырвались немка Марен Хаммершмидт и канадка Юлия Рэнсом. Миронова стреляла долго и из шести патронов, но в целом для начала справилась и сохранила 11-ю позицию.



Ко второй стрельбе Бескон догнала соперниц, и дуэт лидеров превратился в трио. Хаммершмидт стреляла так быстро, что и с дополнительным патроном ушла лидером, а затем смогла и увеличить отрыв от француженки и канадки. Кажется, что Германия способна побеждать в эстафетах в любом составе. Джима вытащила украинскую команду на четвёртое место, но в отсутствие Пидгрушной бороться сегодня за медали им было в разы сложнее. Миронова предсказуемо получила круг штрафа, после чего сборная России окончательно погрузилась в пучину второго десятка, а сборная Кореи усилиями экс-россиянок продолжила держаться в десятке лидеров. Миронова передала эстафету Ирине Трусовой 17-й с отставанием две с половиной минуты.

Херрманн поддержала интригу

Не в пример Мироновой начинающая биатлонистка Денизе Херрманн показала, что её тренеры по стрельбе не зря едят свой хлеб и ещё увеличила преимущество. Канадки уже в лице Меган Тэнди продолжили удивлять и удерживать второе место, а вот Валентина Семеренко, использовав все дополнительные патроны в тройке не удержалась. За выступлением россиянок зрителям приходилось наблюдать лишь по Сивидате, так как в кадр трансляций они попросту перестали попадать. Услугина дважды промахнулась в последнюю из мишеней, но это уже не имело никакого значения. Хуже быть просто уже не могло, а на лучшее в таком состоянии команды мы и не рассчитывали. На оставшихся этапах задачей россиянок было уже не оказаться в числе круговых и не вылететь из двадцати.



На «стойке» Херрман всё же обострила интригу и заработала круг штрафа, позволив выйти вперёд француженкам и канадкам. Бреза как на крыльях умчалась на финишный круг — её команда получила реальный шанс впервые в сезоне обыграть немок. Заработала свой круг «почёта» и чешка Люси Харватова. Услугина отстреляла на ноль «стоя» и ушла на финальный круг с тем же отставанием от лидера, которое было на старте. Эстафету она также передала 17-й, сохраняя интригу с возможным антирекордом. Блестящий этап провела Тириль Экхофф, вытащившая свою команду из низов на третье место.

Гордость Пихлера и старания Старых

Лидером на последний этап отправилась ещё одна недавняя лыжница Селия Эмони, которая в этом сезоне уже научилась стрелять вполне прилично, чтобы сохранить отрыв от Германии и Норвегии. На лёжке француженка замешкалась, чем не преминула воспользоваться Хильдебрандт к радости смотрящей гонку вдоль трассы Лауры Дальмайер. Норвежка и канадка также завозились на «лёжке» позволив выйти на третье место Доротее Вирер. При этом Габриэла Коукалова подтянула чешек вплотную к лидерам, что сохраняло интригу до конца гонки. Ирина Старых подобно барону Мюнгхаузену начала вытаскивать нашу команду из болота за собственные волосы и уже после лёжки отыграла пару позицию, обойдя японку и кореянку.



Судьба эстафеты решалась в дуэльной стрельбе на последнем рубеже. Опытная Хильдебранд здесь не оставила шансов француженке, а крохотная Эмони похоронила даже медальные надежды своей команды кругом штрафа. Битва за серебро и бронзу окончательно превратилась с лотерею. Второй убежала юная шведка Магнуссон, за спиной у которой маячили грозные фигуры Олсбу, Вирер и Коукаловой. На финишную прямую Магнуссон выкатилась одновременно с Олсбу и Коукаловой. Норвежка и чешка вырвали медали вместе с десятыми долями секунды, но герр Пихлер может гордиться своим молодняком.

Героических усилий Старых на последнем этапе оказалось недостаточно, чтобы втащить команду в первую десятку, но она достойно боролась до конца и финишировала 12-й. Пожалуй, единственная спортсменка в этом составе, к которой нет претензий. Даже Розанна Кроуфорд после финиша в преследовании забыла о своей ярой антидопинговой позиции, обняла Ирину и поблагодарила за хорошую гонку. А нам стоит поблагодарить наших тренеров, которые сделали с этой командой всё, что могли. Обещали вывести команду на пик формы к чемпионату мира и, как мы видим, обещание сдержали. Это действительно был пик. В конце концов, полмедали в смешанной эстафете — заслуга наших девушек и их тренеров. Задача выполнена, а дальше хоть потом, доезжаем по инерции.