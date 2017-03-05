Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/biathlon/28975208/
5 марта 2017, 11:59 | Биатлон | Чемпионат.com

Миронова: Самочувствие ужасное, не могу бежать

Россиянка Светлана Миронова, выступавшая второй в эстафете на седьмом этапе Кубка мира по биатлону в Пхёнчхане, призналась, что недовольна своим самочувствием.

«Не справилась со стрельбой. И так самочувствие плохое, а ещё и на круг зашла. Настроение было неплохое, а вот самочувствие просто ужасное, не могу бежать. Почему не поставили Слепцову? Она тоже плохо себя чувствует», — рассказала Миронова в эфире «Матч ТВ».

Светлана Миронова завершила свой этап на 18-й позиции, отставая от лидера на 2 минуты 19 секунд.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Биатлона

Кугаевский: Результат Гараничева в гонке преследования радовать не может

Кугаевский: Результат Гараничева в гонке преследования радовать не может

Максим Кугаевский, личный тренер российского биатлониста Евгения Гараничева, прокомментировал выступление своего подопечного в гонке преследования на седьмом этапе Кубка мира в Пхёнчхане, где тот завоевал пятое место.
Еще 7 новостей  Все новости
21 февраля

Самедов: "Спартаковский футбол ушёл, потому что..."

Дразнивший соперника боец ММА оказался в курьёзном нокауте

125-килограммовый вратарь «Саттон Юнайтед» съел пирог в ходе игры с «Арсеналом»