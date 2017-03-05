Кугаевский: Результат Гараничева в гонке преследования радовать не может

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«Результат радовать не может. Позитивным является лишь тот факт, что стало понятно — Евгению по манере бега подходит трасса в Пхёнчхане, где через год пройдёт Олимпиада. Как и в Сочи, она тяжёлая, рабочая, много непростых участков. Гараничеву чем сложнее — тем лучше. Функционально он выглядит неплохо. Но над стрельбой надо работать», — приводит слова Кугаевского «Тюменская арена».