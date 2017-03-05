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5 марта 2017, 11:18 | Биатлон | Чемпионат.com

Кугаевский: Результат Гараничева в гонке преследования радовать не может

Максим Кугаевский, личный тренер российского биатлониста Евгения Гараничева, прокомментировал выступление своего подопечного в гонке преследования на седьмом этапе Кубка мира в Пхёнчхане, где тот завоевал пятое место.

Максим <span class=error>Кугаевский</span> личный тренер российского биатлониста Евгения <span class=error>Гараничева</span> прокомментировал выступление своего подопечного в гонке преследования на седьмом этапе Кубка мира в Пхёнчхане где тот завоевал пятое место. Увеличить
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«Результат радовать не может. Позитивным является лишь тот факт, что стало понятно — Евгению по манере бега подходит трасса в Пхёнчхане, где через год пройдёт Олимпиада. Как и в Сочи, она тяжёлая, рабочая, много непростых участков. Гараничеву чем сложнее — тем лучше. Функционально он выглядит неплохо. Но над стрельбой надо работать», — приводит слова Кугаевского «Тюменская арена».
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