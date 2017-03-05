Эксперты: Золото мужской эстафеты по биатлону в Пхёнчхане разыграют две сборные
5 марта в рамках седьмого этапа Кубка мира в Пхёнчхане (Южная Корея) состоится мужская эстафета.
Гонка начнётся в 13:45 по московскому времени.
У сборной России эстафету побегут Максим Цветков, Евгений Гараничев, Антон Бабиков и Антон Шипулин.
Букмекерские компании считают фаворитами сборные Франции (2.24) и России (2.50), следом идут Австрия и Германия (по 6.50) (см. все коэффициенты).
Ниже оценены шансы Норвегии (19.0), Украины (34.0), Италии и Чехии (по 51.0).
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