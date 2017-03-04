Тихонов не связывает точную стрельбу Шипулина с подаренной соболиной курткой

Шипулин в субботу занял второе место в гонке преследования на седьмом этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в южнокорейском Пхенчхане. Россиянин, стартовавший 23-м, отстрелял без промахов, но уступил 34,5 секунды победителю гонки французу Мартену Фуркаду. На прошедшем в Хохфильцене чемпионате мира-2017 Тихонов подарил Шипулину соболиную куртку за завоеванную в эстафете золотую медаль.

«Стрелять без промахов надо на чемпионате мира. Естественно, это везде почетно, но чемпионат мира есть чемпионат мира. Отстрелял без штрафа — дай бог, чтобы эта стабильность была в дальнейшем. Не буду это связывать с курткой (соболиной курткой, которую Тихонов подарил Шипулину на чемпионате мира), но пусть она станет талисманом. От Фуркада огромнейшее отставание — это плохо», — сказал Тихонов по телефону.