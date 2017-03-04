Цветков, Гараничев, Бабиков, Шипулин выступят в эстафете на этапе КМ в Пхенчхане
ПХЕНЧХАН (Южная Корея), 4 мар —
Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Российские биатлонисты Максим Цветков, Евгений Гараничев, Антон Бабиков и Антон Шипулин выступят в эстафете в заключительный день соревнований на этапе Кубка мира в южнокорейском Пхенчхане, сообщили агентству «Р-Спорт» в пресс-службе Союза биатлонистов России (СБР).
Этап Кубка мира в Пхенчхане проходит на трассе Олимпийских игр-2018.
Соревнования в Пхенчхане завершатся эстафетами в воскресенье.
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