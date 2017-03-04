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4 марта 2017, 17:34 | Биатлон | Р-Спорт

Цветков, Гараничев, Бабиков, Шипулин выступят в эстафете на этапе КМ в Пхенчхане

ПХЕНЧХАН (Южная Корея), 4 мар — Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Российские биатлонисты Максим Цветков, Евгений Гараничев, Антон Бабиков и Антон Шипулин выступят в эстафете в заключительный день соревнований на этапе Кубка мира в южнокорейском Пхенчхане, сообщили агентству «Р-Спорт» в пресс-службе Союза биатлонистов России (СБР).

Этап Кубка мира в Пхенчхане проходит на трассе Олимпийских игр-2018.

Соревнования в Пхенчхане завершатся эстафетами в воскресенье.
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