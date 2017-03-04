Шипулин стал вторым в пасьюте на этапе Кубка мира в Пхенчхане

Российский биатлонист Тимофей Лапшин, получивший право выступать за сборную Южной Кореи, дебютирует за свою новую команду в мужской эстафете на седьмом этапе Кубка мира по биатлону в Пхёнчхане, которая состоится в воскресенье, 5 марта.