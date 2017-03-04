Шипулин стал вторым в пасьюте на этапе Кубка мира в Пхенчхане
ПХЕНЧХАН (Южная Корея), 4 мар —
Р-Спорт. Россиянин Антон Шипулин занял второе место в гонке преследования на седьмом этапе Кубка мира по биатлону в южнокорейском Пхенчхане.
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Победу одержал француз Мартен Фуркад. Тройку призеров замкнул австриец Юлиан Эберхард.
В воскресенье в Пхенчхане пройдут мужская и женская эстафеты.
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|4.03.2017 14:30
|Пхенчхан (Корея)
|Гонка преследования (мужчины)
|М
|Спортсмен
|Страна
|Результат
|1
|Мартен Фуркад
|Франция
|31.24,2
|2
|Антон ШИПУЛИН
|Россия
|+34,5
|3
|Юлиан Эберхард
|Австрия
|+36,7
|4
|Симон Эдер
|Австрия
|+01.03,2
|5
|Евгений ГАРАНИЧЕВ
|Россия
|+01.09,5
|6
|Симон Дестье
|Франция
|+01.13,5
|7
|Доминик Ландертингер
|Австрия
|+01.20,3
|8
|Бенедикт Долль
|Германия
|+01.20,4
|9
|Лоуэлл Бэйли
|США
|+01.20,6
|9
|Лукас Хофер
|Италия
|+01.20,6
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