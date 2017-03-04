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4 марта 2017, 15:13 | Биатлон | Р-Спорт

Шипулин стал вторым в пасьюте на этапе Кубка мира в Пхенчхане

ПХЕНЧХАН (Южная Корея), 4 мар — Р-Спорт. Россиянин Антон Шипулин занял второе место в гонке преследования на седьмом этапе Кубка мира по биатлону в южнокорейском Пхенчхане.

Россиянин Антон Шипулин занял второе место в гонке преследования на седьмом этапе Кубка мира по биатлону в южнокорейском Пхенчхане. Увеличить
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Победу одержал француз Мартен Фуркад. Тройку призеров замкнул австриец Юлиан Эберхард.

В воскресенье в Пхенчхане пройдут мужская и женская эстафеты.

1.
Фуркад М.
Франция
2.
ШИПУЛИН А.
Россия
3.
Эберхард Ю.
Австрия
4.03.2017 14:30 Пхенчхан (Корея) Гонка преследования (мужчины)
М Спортсмен Страна Результат
1 Мартен Фуркад Франция 31.24,2
2 Антон ШИПУЛИН Россия +34,5
3 Юлиан Эберхард Австрия +36,7
4 Симон Эдер Австрия +01.03,2
5 Евгений ГАРАНИЧЕВ Россия +01.09,5
6 Симон Дестье Франция +01.13,5
7 Доминик Ландертингер Австрия +01.20,3
8 Бенедикт Долль Германия +01.20,4
9 Лоуэлл Бэйли США +01.20,6
9 Лукас Хофер Италия +01.20,6
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