Акимова опустилась на 12-е место в общем зачете КМ после этапа в Корее

В Пхенчхане состоялись две личные гонки — спринт и пасьют, в которых Акимова заняла 34-е и 50-е места соответственно.

Акимова, лучшая из российских биатлонисток в общем зачете, набрала в сумме 464 очка и потеряла две позиции в сравнении с положением после чемпионата мира в австрийском Хохфильцене.

Лидер общего зачета немка Лаура Дальмайер (1023 очка), выигравшая обе гонки в Южной Корее, более чем в два раза увеличила отрыв от ближайшей преследовательницы чешки Габриэлы Коукаловой (911). Третьей идет финка Кайса Мякяряйнен (873).

Положение остальных россиянок в общем зачете Кубка мира: 39. Ольга Подчуфарова (150 очков), 40. Екатерина Глазырина (147), 48. Ирина Старых (107), 58. Ирина Услугина (66), 70. Светлана Слепцова (42), 71. Ульяна Кайшева (40), 74. Екатерина Шумилова (23), 78. Анастасия Загоруйко (21).

Следующий этап Кубка мира пройдет с 10 по 12 марта в финском Контиолахти.