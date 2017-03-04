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4 марта 2017, 13:56 | Биатлон | Р-Спорт

Дальмайер выиграла пасьют на этапе Кубка мира в Пхёнчхане

ПХЁНЧХАН (Южная Корея), 4 мар — Р-Спорт. Немка Лаура Дальмайер победила в гонке преследования на седьмом этапе Кубка мира по биатлону в южнокорейском Пхёнчхане.

Немка Лаура Дальмайер победила в гонке преследования на седьмом этапе Кубка мира по биатлону в южнокорейском Пхёнчхане. Увеличить
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В субботу Дальмайер, стартовавшая первой после победы в спринте, преодолела 10-километровую дистанцию без ошибок на огневых рубежах за 27 минут 58,0 секунды. Второй стала финка Кайса Мякяряйнен (два промаха; +1.12,6). Третья позиция досталась француженке Анаис Бескон (один промах; +1.18,9).

Результаты россиянок: 20. Ирина Старых (два промаха; +2.49,4), 50. Татьяна Акимова (пять промахов; 4.50,3), 54. Ирина Услугина (пять промахов; +5.12,9).

В воскресенье у женщин в Пхёнчхане пройдут соревнования в эстафете.

1.
Дальмайер Л.
Германия
2.
Мякяряйнен К.
Финляндия
3.
Бескон А.
Франция
4.03.2017 12:45 Пхенчхан (Корея) Гонка преследования (женщины)
М Спортсмен Страна Результат
1 Лаура Дальмайер Германия 27.58,0
2 Кайса Мякяряйнен Финляндия +01.12,6
3 Анаис Бескон Франция +01.18,9
4 Тирил Экхофф Норвегия +01.32,0
5 Сьюзен Данкли США +01.32,5
6 Франциска Хильдебранд Германия +01.42,7
7 Юлия Джима Украина +01.56,6
8 Габриэла Коукалова Чехия +02.00,5
9 Марта Ольсбу Норвегия +02.04,1
10 Паулина Фиалкова Словакия +02.04,6
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