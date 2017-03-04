Дальмайер выиграла пасьют на этапе Кубка мира в Пхёнчхане

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В субботу Дальмайер, стартовавшая первой после победы в спринте, преодолела 10-километровую дистанцию без ошибок на огневых рубежах за 27 минут 58,0 секунды. Второй стала финка Кайса Мякяряйнен (два промаха; +1.12,6). Третья позиция досталась француженке Анаис Бескон (один промах; +1.18,9).

Результаты россиянок: 20. Ирина Старых (два промаха; +2.49,4), 50. Татьяна Акимова (пять промахов; 4.50,3), 54. Ирина Услугина (пять промахов; +5.12,9).

В воскресенье у женщин в Пхёнчхане пройдут соревнования в эстафете.