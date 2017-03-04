Дальмайер выиграла пасьют на этапе Кубка мира в Пхёнчхане
ПХЁНЧХАН (Южная Корея), 4 мар —
Р-Спорт. Немка Лаура Дальмайер победила в гонке преследования на седьмом этапе Кубка мира по биатлону в южнокорейском Пхёнчхане.
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В субботу Дальмайер, стартовавшая первой после победы в спринте, преодолела 10-километровую дистанцию без ошибок на огневых рубежах за 27 минут 58,0 секунды. Второй стала финка Кайса Мякяряйнен (два промаха; +1.12,6). Третья позиция досталась француженке Анаис Бескон (один промах; +1.18,9).
Результаты россиянок: 20. Ирина Старых (два промаха; +2.49,4), 50. Татьяна Акимова (пять промахов; 4.50,3), 54. Ирина Услугина (пять промахов; +5.12,9).
В воскресенье у женщин в Пхёнчхане пройдут соревнования в эстафете.
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|4.03.2017 12:45
|Пхенчхан (Корея)
|Гонка преследования (женщины)
|М
|Спортсмен
|Страна
|Результат
|1
|Лаура Дальмайер
|Германия
|27.58,0
|2
|Кайса Мякяряйнен
|Финляндия
|+01.12,6
|3
|Анаис Бескон
|Франция
|+01.18,9
|4
|Тирил Экхофф
|Норвегия
|+01.32,0
|5
|Сьюзен Данкли
|США
|+01.32,5
|6
|Франциска Хильдебранд
|Германия
|+01.42,7
|7
|Юлия Джима
|Украина
|+01.56,6
|8
|Габриэла Коукалова
|Чехия
|+02.00,5
|9
|Марта Ольсбу
|Норвегия
|+02.04,1
|10
|Паулина Фиалкова
|Словакия
|+02.04,6
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