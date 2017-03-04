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4 марта 2017, 14:17 | Биатлон | Чемпионат.com

Лапшин дебютирует за сборную Южной Кореи в эстафете на этапе КМ в Пхёнчхане

Российский биатлонист Тимофей Лапшин, получивший право выступать за сборную Южной Кореи, дебютирует за свою новую команду в мужской эстафете на седьмом этапе Кубка мира по биатлону в Пхёнчхане, которая состоится в воскресенье, 5 марта.

Российский биатлонист Тимофей <span class=error>Лапшин</span> получивший право выступать за сборную Южной Кореи дебютирует за свою новую команду в мужской эстафете на седьмом этапе Кубка мира по биатлону в Пхёнчхане которая состоится в воскресенье 5 марта. Увеличить
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Об этом рассказал главный тренер корейской сборной Андрей Прокунин

«Лапшин завтра выступит в мужской эстафете. Это будет его дебют за сборную», — приводит слова Прокунина «Р-Спорт».

Напомним, что в сборной Южной Кореи также выступают бывшие россияне Анна Фролина, Екатерина Аввакумова и Александр Стародубец.
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