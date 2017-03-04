Лапшин дебютирует за сборную Южной Кореи в эстафете на этапе КМ в Пхёнчхане
Российский биатлонист Тимофей Лапшин, получивший право выступать за сборную Южной Кореи, дебютирует за свою новую команду в мужской эстафете на седьмом этапе Кубка мира по биатлону в Пхёнчхане, которая состоится в воскресенье, 5 марта.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Об этом рассказал главный тренер корейской сборной Андрей Прокунин
«Лапшин завтра выступит в мужской эстафете. Это будет его дебют за сборную», — приводит слова Прокунина «Р-Спорт».
Напомним, что в сборной Южной Кореи также выступают бывшие россияне Анна Фролина, Екатерина Аввакумова и Александр Стародубец.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter