Лапшин дебютирует за сборную Южной Кореи в эстафете на этапе КМ в Пхёнчхане

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Об этом рассказал главный тренер корейской сборной Андрей Прокунин



«Лапшин завтра выступит в мужской эстафете. Это будет его дебют за сборную», — приводит слова Прокунина «Р-Спорт».



Напомним, что в сборной Южной Кореи также выступают бывшие россияне Анна Фролина, Екатерина Аввакумова и Александр Стародубец.