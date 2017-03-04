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https://sport.mail.ru/news/biathlon/28969860/
4 марта 2017, 15:18 | Биатлон | Р-Спорт

Поварницын выиграл спринт на этапе Кубка IBU в Контиолахти, Логинов — 2-й

МОСКВА, 4 мар — Р-Спорт. Российский биатлонист Александр Поварницын стал победителем спринтерской гонки на этапе Кубка IBU в финском Контиолахти.

В субботу Поварницын преодолел 10-километровую дистанцию без ошибок на огневых рубежах за 24 минуты 23,3 секунды. Второе место занял еще один российский биатлонист Александр Логинов (один промах; отставание — 2,4 секунды). Тройку призеров замкнул украинец Руслан Ткаленко (без промахов; +6,5).

Результаты остальных россиян: 9. Алексей Волков (один промах; +47,2), 13. Матвей Елисеев (три промаха; +57,1), 15. Дмитрий Малышко (один промах; +1 минута 3,0 секунды), 17. Алексей Слепов (три промаха; +1.05,8).

Этап Кубка IBU в Контиолахти у мужчин завершится в воскресенье гонкой преследования.
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