В субботу Поварницын преодолел 10-километровую дистанцию без ошибок на огневых рубежах за 24 минуты 23,3 секунды. Второе место занял еще один российский биатлонист Александр Логинов (один промах; отставание — 2,4 секунды). Тройку призеров замкнул украинец Руслан Ткаленко (без промахов; +6,5).

Результаты остальных россиян: 9. Алексей Волков (один промах; +47,2), 13. Матвей Елисеев (три промаха; +57,1), 15. Дмитрий Малышко (один промах; +1 минута 3,0 секунды), 17. Алексей Слепов (три промаха; +1.05,8).

Этап Кубка IBU в Контиолахти у мужчин завершится в воскресенье гонкой преследования.