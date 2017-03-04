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https://sport.mail.ru/news/biathlon/28969200/
4 марта 2017, 12:32 | Биатлон | Чемпионат.com

Слепцова покинула сборную России на этапе КМ по биатлону в Пхёнчхане

Олимпийская чемпионка по биатлону россиянка Светлана Слепцова покинула расположение сборной России на этапе Кубка мира в Пхёнчхане (Южная Корея).

Олимпийская чемпионка по биатлону россиянка Светлана <span class=error>Слепцова</span> покинула расположение сборной России на этапе Кубка мира в Пхёнчхане (Южная Корея). Увеличить
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Светлана заняла 66-е место в спринте и не попала в состав участниц гонки преследования, которая пройдёт в субботу, 4 марта.

«Корейская любовь, чао, я домой», — написала спортсменка на своей странице в сети «Инстаграм».



Таким образом, Слепцова не выступит в эстафете, которая пройдёт в воскресенье, 5 марта.
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