Слепцова покинула сборную России на этапе КМ по биатлону в Пхёнчхане
Олимпийская чемпионка по биатлону россиянка Светлана Слепцова покинула расположение сборной России на этапе Кубка мира в Пхёнчхане (Южная Корея).
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Светлана заняла 66-е место в спринте и не попала в состав участниц гонки преследования, которая пройдёт в субботу, 4 марта.
«Корейская любовь, чао, я домой», — написала спортсменка на своей странице в сети «Инстаграм».
Таким образом, Слепцова не выступит в эстафете, которая пройдёт в воскресенье, 5 марта.
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