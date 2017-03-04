Шадрин: В спринте выступили неудовлетворительно

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— Сегодня наши мужчины выступили неудовлетворительно, — сказал Шадрин. — Мы ждали от них большего, тем более что ребята выступали сильнейшим составом. Не было только Волкова. Но он тоже в спринте ничего не смог бы показать и погоды не сделал бы. Никто себя не проявил ни ходом, ни в стрельбе.

— Что случилось с Шипулиным? Ходом он шел хорошо, но допустил три промаха. Почему?

— Он сам сказал, что подошел к стойке немного неправильно. Поначалу он шел нормально, но потом сдал. Перед вторым огневым рубежом Антон был вторым и в итоге допустил два промаха. А с тремя штрафными кругами в спринте делать нечего. Зато Фуркад с двумя промахами занял третье место.

Отмечу, что меня очень удивил австриец Эберхард, который пробежал феноменально. Он привез соперникам сорок секунд. Для спринта это очень много. Австрийцы вообще в этом сезоне выступают удачно — три человека сегодня у них попали в первую десятку. Ну и американец Бэйли провел гонку хорошо — взял бронзу. А вот немцы провалились, как и наши, к сожалению.

— Шипулин после гонки говорил, что неправильно разложил силы по дистанции. С чем это связано: самоуверенность или он понадеялся на свои хорошие кондиции?

— Конечно, он на себя надеялся. Собрался и хотел доказать, что не зря его считают первым номером нашей сборной. Получается, что все поют ему дифирамбы и Антону нужно их оправдывать. Шипулин шел по дистанции хорошо и даже с одним штрафным кругом к стойке он пришел с нормальным результатом. Но не смог справиться. Ему пришлось отыгрывать свой промах после лежки, и он взвинтил скорость. Это и сказалось на его стрельбе.

— Евгений Гараничев шел ногами хорошо, но на втором огневом рубеже допустил два промаха. Что ему помешало?

— Здесь схожая ситуация. Наши тренеры на трассе говорили ему, что он идет хорошо, со вторым — третьим результатом и ему надо бороться, добиться. Женя, как и Антон, шел быстрее своего обычного хода и не справился на рубеже.

— У Максима Цветкова обратная ситуация — он не промахивался, но бежал плохо.

— Цветков никогда и не отличался высокой скоростью прохождения трассы и большой прыти от него никто не ждет. Он выступил в свою силу, хотя мог пройти и немного быстрее. Видимо, были факторы, которые помешали ему это сделать. Но в целом, он сегодня выступил на своем уровне.

— Как оцените результаты Шопина и Махамбетова?

— Шопин начал гонку нормально, но на последнем отрезке провалился. Вроде бы он упал, и проигрыш у него получился очень большой. Что касается Махамбетова, он, наверное, растерялся — на первом рубеже промахнулся четыре раза. Это недопустимо. И я не думаю, что это случилось по вине тренеров: неправильная пристрелка или еще что-то. Тимур просто переволновался. Но Махамбетов молодой парень и, конечно, ему есть, над чем работать.

— Какие перспективы у наших мужчин завтра в гонке преследования? Сможет ли Шипулин побороться за высокие места?

— Бороться за десятку — не показатель. Какой в этом смысл? А претендовать на призы очень тяжело, поскольку нужно, чтобы конкуренты проваливались. А ведь многие биатлонисты стреляли в спринте по нулям. У Шипулина проигрыш составляет полторы минуты, при том, что даже минуту отыграть очень сложно. Конечно, он постарается исправиться, как и Гараничев с Цветковым, но показать хороший результат будет сложно.

— Фуркад с двумя промахами доехал до второго места, а Шипулин также как и француз находится в прекрасной форме.

— Шипулин сможет побороться, только если пройдет все рубежи без промахов. Гонка преследования хороша своей непредсказуемостью. На рубежах будет толпа, значит нужно четко приходить на стрельбище, заранее определить свое место и сработать как в поговорке: упал, отжался и ушел. Он должен работать в этой гонке как на автомате, с минимальными потерями. Тем самым, Антон сможет скостить себе секунд тридцать.

— Есть ли у вас вера, что Шипулин сможет пройти четыре рубежа без промахов?

— Вера есть у всех болельщиков. Мы смотрим на него и переживаем. Я желаю Антону только успехов.