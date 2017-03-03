Алексей Шадрин: В спринте мужчины выступили неудовлетворительно
Бывший тренер сборной России Алексей Шадрин отметил, что ждал большего от выступления россиян в мужской спринтерской гонке в Пхенчхане.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
— Сегодня наши мужчины выступили неудовлетворительно, — сказал Шадрин. — Мы ждали от них большего, тем более что ребята выступали сильнейшим составом. Не было только Волкова. Но он тоже в спринте ничего не смог бы показать и погоды не сделал бы. Никто себя не проявил ни ходом, ни в стрельбе.
— Что случилось с Шипулиным? Ходом он шел хорошо, но допустил три промаха. Почему?
— Он сам сказал, что подошел к стойке немного неправильно. Поначалу он шел нормально, но потом сдал. Перед вторым огневым рубежом Антон был вторым и в итоге допустил два промаха. А с тремя штрафными кругами в спринте делать нечего. Зато Фуркад с двумя промахами занял третье место.
Отмечу, что меня очень удивил австриец Эберхард, который пробежал феноменально. Он привез соперникам сорок секунд. Для спринта это очень много. Австрийцы вообще в этом сезоне выступают удачно — три человека сегодня у них попали в первую десятку. Ну и американец Бэйли провел гонку хорошо — взял бронзу. А вот немцы провалились, как и наши, к сожалению.
— Шипулин после гонки говорил, что неправильно разложил силы по дистанции. С чем это связано: самоуверенность или он понадеялся на свои хорошие кондиции?
— Конечно, он на себя надеялся. Собрался и хотел доказать, что не зря его считают первым номером нашей сборной. Получается, что все поют ему дифирамбы и Антону нужно их оправдывать. Шипулин шел по дистанции хорошо и даже с одним штрафным кругом к стойке он пришел с нормальным результатом. Но не смог справиться. Ему пришлось отыгрывать свой промах после лежки, и он взвинтил скорость. Это и сказалось на его стрельбе.
— Евгений Гараничев шел ногами хорошо, но на втором огневом рубеже допустил два промаха. Что ему помешало?
— Здесь схожая ситуация. Наши тренеры на трассе говорили ему, что он идет хорошо, со вторым — третьим результатом и ему надо бороться, добиться. Женя, как и Антон, шел быстрее своего обычного хода и не справился на рубеже.
— У Максима Цветкова обратная ситуация — он не промахивался, но бежал плохо.
— Цветков никогда и не отличался высокой скоростью прохождения трассы и большой прыти от него никто не ждет. Он выступил в свою силу, хотя мог пройти и немного быстрее. Видимо, были факторы, которые помешали ему это сделать. Но в целом, он сегодня выступил на своем уровне.
— Как оцените результаты Шопина и Махамбетова?
— Шопин начал гонку нормально, но на последнем отрезке провалился. Вроде бы он упал, и проигрыш у него получился очень большой. Что касается Махамбетова, он, наверное, растерялся — на первом рубеже промахнулся четыре раза. Это недопустимо. И я не думаю, что это случилось по вине тренеров: неправильная пристрелка или еще
— Какие перспективы у наших мужчин завтра в гонке преследования? Сможет ли Шипулин побороться за высокие места?
— Бороться за десятку — не показатель. Какой в этом смысл? А претендовать на призы очень тяжело, поскольку нужно, чтобы конкуренты проваливались. А ведь многие биатлонисты стреляли в спринте по нулям. У Шипулина проигрыш составляет полторы минуты, при том, что даже минуту отыграть очень сложно. Конечно, он постарается исправиться, как и Гараничев с Цветковым, но показать хороший результат будет сложно.
— Фуркад с двумя промахами доехал до второго места, а Шипулин также как и француз находится в прекрасной форме.
— Шипулин сможет побороться, только если пройдет все рубежи без промахов. Гонка преследования хороша своей непредсказуемостью. На рубежах будет толпа, значит нужно четко приходить на стрельбище, заранее определить свое место и сработать как в поговорке: упал, отжался и ушел. Он должен работать в этой гонке как на автомате, с минимальными потерями. Тем самым, Антон сможет скостить себе секунд тридцать.
— Есть ли у вас вера, что Шипулин сможет пройти четыре рубежа без промахов?
— Вера есть у всех болельщиков. Мы смотрим на него и переживаем. Я желаю Антону только успехов.
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|3.03.2017 13:00
|Пхенчхан (Корея)
|Спринт (мужчины)
|М
|Спортсмен
|Страна
|Результат
|1
|Юлиан Эберхард
|Австрия
|23.11,1
|2
|Лоуэлл Бэйли
|США
|+40,7
|3
|Мартен Фуркад
|Франция
|+45,4
|4
|Доминик Ландертингер
|Австрия
|+48,1
|5
|Эрик Лессер
|Германия
|+50,3
|6
|Доминик Виндиш
|Италия
|+54,1
|7
|Серафин Вистнер
|Швейцария
|+01.02,3
|8
|Симон Эдер
|Австрия
|+01.05,5
|9
|Евгений ГАРАНИЧЕВ
|Россия
|+01.06,3
|10
|Артем Прима
|Украина
|+01.07,7
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