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3 марта 2017, 19:20 | Биатлон | ТАСС

Чепиков: Фуркад был особенно мотивирован в этом сезоне

МОСКВА, 3 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Французский биатлонист Мартен Фуркад, выигравший общий зачет Кубка мира, был особенно мотивирован на нынешний сезон. Такое мнение ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион, первый российский обладатель Кубка мира по биатлону Сергей Чепиков.

Фуркад в пятницу занял третье место в спринте на этапе Кубка мира в южнокорейском Пхенчхане и в шестой раз подряд выиграл Кубок мира.

«Фуркад по-особому был мотивирован, поскольку от него к норвежцам ушел тренер (Зигфрид Мазе — Прим. ТАСС). Он старался доказать результатом всем, у него была определенная обида, — сказал Чепиков. — Победой он доказал, что может выбраться из любой ситуации».

На данный момент Фуркад опережает многих соперников в плане техники и по функциональному состоянию, считает двукратный олимпийский чемпион.

«Если брать 10 км, он выигрывает 30 секунд при одинаковой работе лыж, что дает ему преимущество. И в техническом плане вряд ли кто-то может так работать на таких длинных подъемах за счет прыжковой техники, так пружинисто, как он, этого так не хватает нашим ребятам. Я бы сравнил его с Йоханнесом Бе — он ближе к нему по функциональному состоянию и по техники. Но у Бе нет такой стабильной формы на протяжении сезона», — отметил Чепиков.

«Антон Шипулин сейчас у нас безусловный лидер и психологически готов бороться за самые высокие места, но где-то борьба его захлестывает, и не всегда у него есть такое хладнокровие, как у Фуркада», — добавил эксперт.
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