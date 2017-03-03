Чепиков: Фуркад был особенно мотивирован в этом сезоне
МОСКВА, 3 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Французский биатлонист Мартен Фуркад, выигравший общий зачет Кубка мира, был особенно мотивирован на нынешний сезон. Такое мнение ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион, первый российский обладатель Кубка мира по биатлону Сергей Чепиков.
Фуркад в пятницу занял третье место в спринте на этапе Кубка мира в южнокорейском Пхенчхане и в шестой раз подряд выиграл Кубок мира.
«Фуркад
На данный момент Фуркад опережает многих соперников в плане техники и по функциональному состоянию, считает двукратный олимпийский чемпион.
«Если брать 10 км, он выигрывает 30 секунд при одинаковой работе лыж, что дает ему преимущество. И в техническом плане вряд ли
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