Чепиков: Фуркад был особенно мотивирован в этом сезоне

Фуркад в пятницу занял третье место в спринте на этапе Кубка мира в южнокорейском Пхенчхане и в шестой раз подряд выиграл Кубок мира.

«Фуркад по-особому был мотивирован, поскольку от него к норвежцам ушел тренер (Зигфрид Мазе — Прим. ТАСС). Он старался доказать результатом всем, у него была определенная обида, — сказал Чепиков. — Победой он доказал, что может выбраться из любой ситуации».

На данный момент Фуркад опережает многих соперников в плане техники и по функциональному состоянию, считает двукратный олимпийский чемпион.

«Если брать 10 км, он выигрывает 30 секунд при одинаковой работе лыж, что дает ему преимущество. И в техническом плане вряд ли кто-то может так работать на таких длинных подъемах за счет прыжковой техники, так пружинисто, как он, этого так не хватает нашим ребятам. Я бы сравнил его с Йоханнесом Бе — он ближе к нему по функциональному состоянию и по техники. Но у Бе нет такой стабильной формы на протяжении сезона», — отметил Чепиков.