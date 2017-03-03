Биатлонист Фуркад узнал от телевизионщиков, что досрочно выиграл общий зачет КМ
ПХЕНЧХАН (Южная Корея), 3 мар —
Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Французский биатлонист Мартен Фуркад заявил, что о досрочной победе в общем зачете Кубка мира он узнал от телевизионщиков.
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Фуркад в пятницу стал третьим в спринте на этапе Кубка мира в южнокорейском Пхенчхане, по итогам этой гонки 28-летний француз гарантировал себе победу в общем зачете в шестой раз в карьере. По числу больших Хрустальных глобусов Фуркад сравнялся с норвежцем Уле Эйнаром Бьёрндаленом, которому также шесть раз удавалось победить в Кубке мира, что является рекордом.
«Стрельба из положения стоя меня сильно расстроила. Я сделал только 99% работы, но могу винить только себя. Сегодня я промахнулся дважды, что не позволило мне претендовать на 12-ю победу в сезоне. Однако сегодня я выиграл
«Я помню, как это случилось впервые в
После спринта Мартен Фуркад набрал 1068 очков. Ближайший преследователь француза россиянин Антон Шипулин имеет в активе 708 баллов. До окончания розыгрыша Кубка мира осталось провести шесть личных гонок. Если Шипулин в каждой из них выиграет, а Фуркад очков не наберет, биатлонисты сравняются по количеству баллов, но француз останется выше по числу побед в гонках. На данный момент Фуркад выиграл 11 стартов против одной победы у Шипулина. Согласно правилам, по итогам сезона два худших результата в Кубке мира у каждого биатлониста вычитаются.
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