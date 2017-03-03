Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/biathlon/28962845/
3 марта 2017, 17:50 | Биатлон | РИА Новости

Фуркад досрочно стал шестикратным победителем Кубка мира по биатлону

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Француз Мартен Фуркад досрочно победил в общем зачете Кубка мира по биатлону и стал шестикратным обладателем большого Хрустального глобуса, сообщает Международный союз биатлонистов (IBU) на своем сайте.

Фуркад досрочно стал шестикратным победителем Кубка мира по биатлону - Фото Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Фуркад в пятницу выиграл бронзу в спринте на седьмом этапе Кубка мира, который проходит в южнокорейском Пхенчхане. По итогам гонки в активе французского спортсмена 1068 баллов, при этом его ближайший преследователь, россиянин Антон Шипулин отстает на 360 очков.

С начала Кубка мира Фуркад выиграл 11 гонок, в то врем как российский биатлонист одержал лишь одну победу. Даже если в оставшихся шести личных гонках француз не наберет ни одного очка, а Шипулин выиграет их все, он сможет сравняться с соперником по количеству баллов, но уступит ему по числу побед.

Таким образом, 28-летний Фуркад повторил рекорд шестикратного обладателя большого Хрустального глобуса норвежца Уле Эйнара Бьёрндалена.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Биатлона

Еще 7 новостей  Все новости
03 марта

СМИ назвали российское оружие, способное изменить баланс сил

Зачем Молдавия отзывает посла из России

Макрон рассказал, как будет говорить с РФ в случае победы на выборах