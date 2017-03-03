Фуркад досрочно стал шестикратным победителем Кубка мира по биатлону
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Француз Мартен Фуркад досрочно победил в общем зачете Кубка мира по биатлону и стал шестикратным обладателем большого Хрустального глобуса, сообщает Международный союз биатлонистов (IBU) на своем сайте.
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Фуркад в пятницу выиграл бронзу в спринте на седьмом этапе Кубка мира, который проходит в южнокорейском Пхенчхане. По итогам гонки в активе французского спортсмена 1068 баллов, при этом его ближайший преследователь, россиянин Антон Шипулин отстает на 360 очков.
С начала Кубка мира Фуркад выиграл 11 гонок, в то врем как российский биатлонист одержал лишь одну победу. Даже если в оставшихся шести личных гонках француз не наберет ни одного очка, а Шипулин выиграет их все, он сможет сравняться с соперником по количеству баллов, но уступит ему по числу побед.
Таким образом, 28-летний Фуркад повторил рекорд шестикратного обладателя большого Хрустального глобуса норвежца Уле Эйнара Бьёрндалена.
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