Фуркад досрочно стал шестикратным победителем Кубка мира по биатлону

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Фуркад в пятницу выиграл бронзу в спринте на седьмом этапе Кубка мира, который проходит в южнокорейском Пхенчхане. По итогам гонки в активе французского спортсмена 1068 баллов, при этом его ближайший преследователь, россиянин Антон Шипулин отстает на 360 очков.

С начала Кубка мира Фуркад выиграл 11 гонок, в то врем как российский биатлонист одержал лишь одну победу. Даже если в оставшихся шести личных гонках француз не наберет ни одного очка, а Шипулин выиграет их все, он сможет сравняться с соперником по количеству баллов, но уступит ему по числу побед.

Таким образом, 28-летний Фуркад повторил рекорд шестикратного обладателя большого Хрустального глобуса норвежца Уле Эйнара Бьёрндалена.