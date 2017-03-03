IBU: Француз Мартен Фуркад в 6-й раз подряд победил в общем зачете КМ по биатлону
МОСКВА, 3 мар —
Р-Спорт. Француз Мартен Фуркад после бронзы в спринте на седьмом этапе Кубка мира по биатлону в южнокорейском Пхенчхане досрочно завоевал большой Хрустальный глобус по итогам сезона-2016/17, сообщается на официальном сайте Международного союза биатлонистов (IBU).
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После спринта, прошедшего в пятницу, Фуркад набрал 1068 очков. Ближайший преследователь француза россиянин Антон Шипулин имеет в активе 708 баллов.
До окончания розыгрыша Кубка мира осталось провести шесть личных гонок. Если Шипулин в каждой из них выиграет, а Фуркад очков не наберет, биатлонисты сравняются по количеству баллов, но француз останется выше по числу побед в гонках. На данный момент Фуркад выиграл 11 стартов против одной победы у Шипулина.
После этой победы 28-летний Фуркад сравнялся с норвежцем Уле Эйнаром Бьёрндаленом, которому также шесть раз удавалось выиграть большой Хрустальный глобус, что является рекордом.
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