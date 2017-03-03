IBU: Француз Мартен Фуркад в 6-й раз подряд победил в общем зачете КМ по биатлону

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После спринта, прошедшего в пятницу, Фуркад набрал 1068 очков. Ближайший преследователь француза россиянин Антон Шипулин имеет в активе 708 баллов.

До окончания розыгрыша Кубка мира осталось провести шесть личных гонок. Если Шипулин в каждой из них выиграет, а Фуркад очков не наберет, биатлонисты сравняются по количеству баллов, но француз останется выше по числу побед в гонках. На данный момент Фуркад выиграл 11 стартов против одной победы у Шипулина.

После этой победы 28-летний Фуркад сравнялся с норвежцем Уле Эйнаром Бьёрндаленом, которому также шесть раз удавалось выиграть большой Хрустальный глобус, что является рекордом.