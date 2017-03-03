Шипулин заявил, что его стрельба на КМ в Пхенчхане «ни в какие ворота не лезет»

Шипулин стал 23-м в спринте на этапе в Пхенчхане, который проходит на трассе Олимпиады-2018. Россиянин допустил один промах при стрельбе из положения лежа и два на стойке.

«Надо было сбрасывать ход пораньше или уйти на более позднюю установку ближе к 16-й или 17-й. В лежке в принципе неплохо (было), опять не прошел габарит, видел, что мишень дернулась. Сейчас будем разговаривать с тренером, понятно, что такая стрельба ни в какие ворота не лезет, надо стрелять намного лучше», — сказал Шипулин журналистам.

Шипулин отметил, что в целом его все устраивает на олимпийской трассе. «Лучше не находить в ней никаких изъянов, лучше постараться к ней адаптироваться, что мы и делаем на протяжении последних нескольких дней — катаемся, присматриваемся, изучаем особенности, нюансы», — отметил он.

«По акклиматизации в принципе все нормально, единственное что, конечно, большая разница в часовых поясах. Нам, я думаю, легче, чем иностранцам. Я приехал из дома, в Екатеринбурге всего четыре часа разницы. У иностранцев почти у всех восемь часов разницы. Здесь мы в небольшом плюсе находимся», — подчеркнул Шипулин.