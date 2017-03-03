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https://sport.mail.ru/news/biathlon/28961551/
3 марта 2017, 15:10 | Биатлон | Р-Спорт

Антон Шипулин считает, что подло было забирать у болельщиков ЧМ-2021 по биатлону

ПХЕНЧХАН (Южная Корея), 3 мар — Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Российский биатлонист Антон Шипулин заявил, что подло было лишать российских болельщиков чемпионата мира по биатлону 2021 года.

<em>ПХЕНЧХАН (Южная Корея) 3 <span class=error>мар</span> — <nobr>Р-Спорт</nobr> Вероника Гибадиева.</em> Российский биатлонист Антон <span class=error>Шипулин</span> заявил что подло было лишать российских болельщиков чемпионата мира по биатлону 2021 года. Увеличить
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Иполком Международного союза биатлонистов (IBU) 8 февраля предложил Союзу биатлонистов России (СБР) до 24 февраля добровольно отказаться от проведения чемпионата мира 2021 года в России, но СБР на это не пошел. В четверг IBU подтвердил, что решение лишить Тюмень чемпионата мира вступило в силу.

«Надеялся до конца на лучший исход, и хотелось бы, чтобы осталась надежда. Губернатор области сделал все возможное, чтобы чемпионат мира состоялся в Тюмени, и болельщики ни в чем не виноваты. Забирать чемпионат мира прежде всего у болельщиков, которые ни в чем не виноваты, немножко подло», — сказал Шипулин журналистам.

«Но еще есть несколько лет, мы будем бороться, и думаю, так просто не отдадим этот чемпионат мира. Думаю, наше руководство сделает все возможное, чтобы на нашей земле прошел такой замечательный праздник, как чемпионат мира», — добавил он.

Конгресс IBU выбрал Тюмень местом проведения чемпионата мира-2021 в сентябре 2016 года. После этого Всемирное антидопинговое агентство (WADA) направило в IBU запрос с требованием разъяснить причины этого решения в свете рекомендации МОК не проводить соревнования в зимних видах спорта на территории России после доклада Ричарда Макларена о допинге в российском спорте.

Новый хозяин чемпионата мира-2021 будет выбран на конгрессе IBU в 2018 году.
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