Антон Шипулин считает, что подло было забирать у болельщиков ЧМ-2021 по биатлону

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Иполком Международного союза биатлонистов (IBU) 8 февраля предложил Союзу биатлонистов России (СБР) до 24 февраля добровольно отказаться от проведения чемпионата мира 2021 года в России, но СБР на это не пошел. В четверг IBU подтвердил, что решение лишить Тюмень чемпионата мира вступило в силу.

«Надеялся до конца на лучший исход, и хотелось бы, чтобы осталась надежда. Губернатор области сделал все возможное, чтобы чемпионат мира состоялся в Тюмени, и болельщики ни в чем не виноваты. Забирать чемпионат мира прежде всего у болельщиков, которые ни в чем не виноваты, немножко подло», — сказал Шипулин журналистам.

«Но еще есть несколько лет, мы будем бороться, и думаю, так просто не отдадим этот чемпионат мира. Думаю, наше руководство сделает все возможное, чтобы на нашей земле прошел такой замечательный праздник, как чемпионат мира», — добавил он.

Конгресс IBU выбрал Тюмень местом проведения чемпионата мира-2021 в сентябре 2016 года. После этого Всемирное антидопинговое агентство (WADA) направило в IBU запрос с требованием разъяснить причины этого решения в свете рекомендации МОК не проводить соревнования в зимних видах спорта на территории России после доклада Ричарда Макларена о допинге в российском спорте.

Новый хозяин чемпионата мира-2021 будет выбран на конгрессе IBU в 2018 году.