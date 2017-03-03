Вдруг пригодится. Как сборная России смотрит олимпийскую трассу

Вдруг пригодится

«Олимпийскую трассу посмотрела — вдруг на будущее пригодится», — словами российской биатлонистки Светланы Мироновой, финишировавшей в спринте седьмого этапа Кубка мира в Пхёнчхане на 64-м месте, можно было идеально украсить всё выступление женской сборной России. Никому даже в топ-30 не удалось попасть, так что действительно — вдруг пригодится. От шести наших мужчин в спринтерской гонке мы ждали иного результата.



Предолимпийскую неделю решили пропустить оба брата Бё, Свендсен, Шемпп, так что Антону Шипулину почти не приходилось переживать за своё второе место в общем зачёте Кубка. Ближайшим его преследователем, способным набрать в Корее очки, был Арнд Пайффер, но он от россиянина отставал сразу на 140 баллов. Задача Антона была понятна — попытаться максимально упрочить свою вторую позицию. У Юрия Шопина, стартовавшего первым из нашей сборной и пятым вообще, была другая задача — показать всё, что может.

Точнее? Нет, быстрее

Юрий разогнался неплохо, перед «лёжкой» чуть сдал, но обойтись без промаха не смог. Условия для стрельбы были далеки от идеальных, на рубеже активно мазали все, так что даже с одним штрафным кругом Шопин какое-то время оставался третьим. Впрочем, совсем скоро россиянин оказался далеко от виртуальной бронзы, потом допустил ещё один промах на «стойке» и поехал к финишу — претендовать на попадание в гонку преследования.



Лучшее время после второго огневого рубежа было у чеха Крупчика, а из первых 15 биатлонистов, отстрелявшихся дважды, 10 раз смогли попасть только двое. Тем временем на дистанцию ушли Цветков и Шипулин. Ход оба показывали неплохой, а Шипулин перед заходом на рубеж даже был лучшим. Жаль только, что на стрельбище Антон допустил одну ошибку, но даже с ней он чисто, но медленно отработавшего Цветкова опередил. И уступал лидеру — немцу Пайфферу — всего пять секунд.

Слишком много промахов

Ходом Шипулин и правда был очень хорош. Всего через 300 метров после рубежа он уже шёл вторым и почти догнал немца. Цветков понемногу уступал Пайфферу, но совсем скоро именно этот факт стал совсем не важным: немец начудил на «стойке» и поехал на три штрафных круга. Шипулин пришёл на огневой рубеж без трёх десятых секунды лидером.



И промазал два раза. Это уже не отыгрывалось. Цветков, к слову, со своими мишенями разобрался, на дистанцию ушёл третьим, уступая «чистому» Ландертингеру и допустившему один промах Виндишу. Шипулин даже с тремя промахами умудрился уступать лидерам менее 30 секунд.

Глянцевание надежды

Цветков очень быстро потерял своё третье место и, в итоге, оказался пятым. Шипулин на финише показал 12-е время и не очень удачно прошёл последний круг, уступив лидирующему Ландертингеру 13 секунд. В это же время Мартен Фуркад на своей первой стрельбе допустил один промах, а на дистанцию отправился Евгений Гараничев. И судя по тому, что он на первых отсечках показывал лучшее время вместе с французом Клодом и австрийцем Эберхардом, стартовавшими рядом с россиянином, трасса начала глянцеваться.



Дебютант сборной России Тимур Махамбетов на своём первом же кубковом рубеже допустил четыре промаха, зато Гараничев стрелял идеально и после «лёжки» стал вторым, уступая только Эдеру. И на отсечке 3,9 км россиянин вышел в лидеры гонки, хотя и не на долго: Эберхард тоже стрелял здорово и по дистанции шёл чуть быстрее Евгения.

Хорошая трасса

И это вполне могла быть борьба и за медаль, и за победу. Фуркад допустил ещё один промах и с полуминутным отставанием точно не претендовал на золото. А вот на подиум — ещё как. И тут лучший результат по итогам двух рубежей обновил американец Бэйли. Он вёз второму месту сразу 15 секунд, но по дистанции уступал тому же Гараничеву почти столько же. Россиянину нужно было всего лишь чисто отстреляться…



… но он допустил два промаха. А как нужно было стрелять наглядно показал Эберхард. Быстро, точно, уверенно — австриец опередил Бэйли сразу на 20 секунд и отправился к своей победе. Там, на финише, Фуркад умудрился опередить всех и с двумя промахами стал лидером. Он точно не претендовал на золото, но почти наверняка должен был оказаться с медалью — после Бэйли и Эберхарда. Так и получилось — бронза.



Нам же оставалось констатировать один промах Бабикова на «стойке» и крайне невыразительную скорость, не позволившую попасть в топ-40, девятое место Гараничева и 14-ю строчку единственного чисто отстрелявшегося россиянина Цветкова. Ещё — полутораминутное отставание Шипулина в гонке преследования (то есть, и с чистой стрельбой Антон точно бы не был первым) и полный провал Махамбетова, опередившего всего двух соперников.



Ну, хоть трассу посмотрели. Хорошая, наверное.