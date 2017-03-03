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3 марта 2017, 14:28 | Биатлон | ТАСС

Австриец Эберхард выиграл спринт на этапе КМ по биатлону в Пхенчхане

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Австрийский биатлонист Юлиан Эберхард стал победителем спринтерской гонки на этапе Кубка мира, который проходит в южнокорейском Пхенчхане.

Второе место занял Лоуэлл Бэйли из США третье время показал француз Мартен Фуркад. Увеличить
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Второе место занял Лоуэлл Бэйли из США, третье время показал француз Мартен Фуркад.

1.
Дальмайер Л.
Германия
2.
Экхофф Т.
Норвегия
3.
Шевалье А.
Франция
2.03.2017 14:15 Пхенчхан (Корея) Спринт (женщины)
М Спортсмен Страна Результат
1 Лаура Дальмайер Германия 20.43,7
2 Тирил Экхофф Норвегия +08,4
3 Анаис Шевалье Франция +41,6
4 Кайса Мякяряйнен Финляндия +58,7
5 Сьюзен Данкли США +59,7
6 Юлия Джима Украина +01.01,0
7 Франциска Хильдебранд Германия +01.04,6
8 Анаис Бескон Франция +01.16,1
8 Мона Брорссон Швеция +01.16,1
10 Жюстин Бреза Франция +01.16,4
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