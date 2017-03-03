Австриец Эберхард выиграл спринт на этапе КМ по биатлону в Пхенчхане
МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Австрийский биатлонист Юлиан Эберхард стал победителем спринтерской гонки на этапе Кубка мира, который проходит в южнокорейском Пхенчхане.
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Второе место занял Лоуэлл Бэйли из США, третье время показал француз Мартен Фуркад.
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|2.03.2017 14:15
|Пхенчхан (Корея)
|Спринт (женщины)
|М
|Спортсмен
|Страна
|Результат
|1
|Лаура Дальмайер
|Германия
|20.43,7
|2
|Тирил Экхофф
|Норвегия
|+08,4
|3
|Анаис Шевалье
|Франция
|+41,6
|4
|Кайса Мякяряйнен
|Финляндия
|+58,7
|5
|Сьюзен Данкли
|США
|+59,7
|6
|Юлия Джима
|Украина
|+01.01,0
|7
|Франциска Хильдебранд
|Германия
|+01.04,6
|8
|Анаис Бескон
|Франция
|+01.16,1
|8
|Мона Брорссон
|Швеция
|+01.16,1
|10
|Жюстин Бреза
|Франция
|+01.16,4
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