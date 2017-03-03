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https://sport.mail.ru/news/biathlon/28958083/
3 марта 2017, 11:44 | Биатлон | «Газета.Ру»

Бывший президент СБР: Разница между Фуркадом и Шипулиным увеличилась

Четырехкратный олимпийский чемпион, бывший президент Союза биатлонистов России Александр Тихонов заявил, что Антон Шипулин стал отставать в развитии от Мартена Фуркада.

Четырехкратный олимпийский чемпион бывший президент Союза биатлонистов России Александр Тихонов заявил что Антон <span class=error>Шипулин</span> стал отставать в развитии от Мартена <span class=error>Фуркада</span>. Увеличить
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«Прочитал заявление Антона Шипулина, который сказал, что в команде у него упали бы результаты.

Напомню, что три из четырех личных медалей чемпионатов мира Шипулин завоевал, тренируясь именно с командой. Именно в команде он стал олимпийским чемпионом и вышел на тот уровень, который позволял ему конкурировать с Фуркадом. Однако за последние два года разница между ним и французом только увеличивалась, а ходом Антон перестал прогрессировать, — цитирует Тихонова его официальный сайт.

3 марта в рамках седьмого этапа Кубка мира в южнокорейском Пхенчхане состоится мужская спринтерская гонка, в которой примет участие Шипулин.
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