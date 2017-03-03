Александр Тихонов: Разница между Шипулиным и Фуркадом только увеличивалась

— Прочитал заявление Антона Шипулина, который сказал, что в команде бы у него упали результаты, — написал Тихонов на своем официальном сайте. — Напомню, что три из четырех личных медалей чемпионатов мира Шипулин завоевал, тренируясь именно с командой. Именно в команде он стал олимпийским чемпионом и вышел на тот уровень, который позволял ему конкурировать с Фуркадом. Однако за последние два года разница между ним и французом только увеличивалась, а ходом Антон перестал прогрессировать. Факты — упрямая штука, и их не обманешь. Я думаю, что руководство федерации должно применить хирургические меры и в тренерском коллективе, и в тренировочном процессе, и в дисциплине, и во всех вопросах. Дальше так оставлять дело нельзя. Мы скатимся еще ниже.

Нужно делать выводы и принимать меры. В женской команде мы не провели смену поколений, потеряли три года и получили то, что получили. Сейчас идет оправдание результатов длительным перелетом. А как летели другие участники соревнований? Точно также из Европы, поэтому все находятся в одинаковых условиях. Времени для подготовки к Олимпийским играм у нас не осталось. Нужно конкретное хирургическое вмешательство и единоначалие в СБР.