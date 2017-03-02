Дмитрий Ярошенко: Если ты не готов, не справишься со стрельбой, как бы ни пытался
Двукратный чемпион мира Дмитрий Ярошенко прокомментировал результаты женского спринта на этапе Кубке мира в Пхенчхане.
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— Трасса в Пхенчхане всегда была очень тяжелая: крутые подъемы, крутые спуски, нет ровных участков, где можно было бы отдохнуть, — поделился впечатлениями Ярошенко. — Везде нужно бежать очень быстро. Тем более, сейчас там уже весна. Днем снег тает, потом замерзает. Поэтому очень хорошее скольжение. Помню, что повороты там очень резкие. Когда мы там бегали — лыжи ломали только так. Некоторые повороты старались даже чуть попроще обходить.
— Почему стрельба у наших девушек сегодня была плохой?
— Если ты бежишь на пределе своих возможностей и не готов — то не справишься со стрельбой, как бы ни пытался. За редким исключением. Есть мастера, которые при плохом самочувствии умудряются выдерживать стрельбу и не промахиваться. Или зарабатывают максимум один штраф. Но, в основном, если у спортсмена плохое самочувствие, ты хоть что делай. Тем более, когда еще и трасса сложная. Эта усталость как раз дает в результате плохую стрельбу.
— Но ведь другие спортсмены справлялись с огневыми рубежами.
— Те, кто хорошо готов функционально, да.
— Почему наши девушки функционально не готовы? Слепцова после гонки на вопрос, какое у нее состояние, ответила, что никакое. Тогда зачем ее ставить?
— Надеюсь, тренеры женской сборной
— Тимофей Лапшин, кстати, ушел выступать за Южную Корею.
— У наших мужчин как раз есть, кого привлекать на Кубок мира, Кубок IBU. Резерв очень хороший. Выступление на недавнем чемпионате мира как раз это и показало. То, что Лапшин будет выступать за Корею — здорово. Семаков тоже ушел — в сборную Украины, и вы видите, какие результаты. В России у них иногда были хорошие результаты, они побеждали, но я бы понял, если бы их здесь притесняли или они были бы сильнее всех, а их
В женском биатлоне у нас такого точно нет. Про Кайшеву все говорили, а она приехала и показала свой уровень.
— У нас, кстати, сегодня бежала молодая биатлонистка Миронова, которая осталось за числом шестидесяти.
— Ей нужно адаптироваться к Кубку мира.
— Завтра наши мужчины побегут спринтерскую гонку. Какие у вас ожидания? У ребят тоже будет спад после чемпионата мира?
— Думаю, у Антона Шипулина точно никакого спада не будет, потому что он сейчас в хорошей форме. Так же, как и Гараничев. Так быстро кондиции не должны спасть, потому что только недавно они набирались. Нужно смотреть, кто быстро бежал ногами, и отталкиваться от этих ребят. Мне хочется посмотреть на Логинова. Главное, чтобы не получилось, как с Кайшевой. Думаю, Цветков хорошо будет выглядеть. А Шипулин — претендент на подиум.
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|2.03.2017 14:15
|Пхенчхан (Корея)
|Спринт (женщины)
|М
|Спортсмен
|Страна
|Результат
|1
|Лаура Дальмайер
|Германия
|20.43,7
|2
|Тирил Экхофф
|Норвегия
|+08,4
|3
|Анаис Шевалье
|Франция
|+41,6
|4
|Кайса Мякяряйнен
|Финляндия
|+58,7
|5
|Сьюзен Данкли
|США
|+59,7
|6
|Юлия Джима
|Украина
|+01.01,0
|7
|Франциска Хильдебранд
|Германия
|+01.04,6
|8
|Анаис Бескон
|Франция
|+01.16,1
|8
|Мона Брорссон
|Швеция
|+01.16,1
|10
|Жюстин Бреза
|Франция
|+01.16,4
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