Дмитрий Ярошенко: Если ты не готов, не справишься со стрельбой, как бы ни пытался

— Трасса в Пхенчхане всегда была очень тяжелая: крутые подъемы, крутые спуски, нет ровных участков, где можно было бы отдохнуть, — поделился впечатлениями Ярошенко. — Везде нужно бежать очень быстро. Тем более, сейчас там уже весна. Днем снег тает, потом замерзает. Поэтому очень хорошее скольжение. Помню, что повороты там очень резкие. Когда мы там бегали — лыжи ломали только так. Некоторые повороты старались даже чуть попроще обходить.

— Почему стрельба у наших девушек сегодня была плохой?

— Если ты бежишь на пределе своих возможностей и не готов — то не справишься со стрельбой, как бы ни пытался. За редким исключением. Есть мастера, которые при плохом самочувствии умудряются выдерживать стрельбу и не промахиваться. Или зарабатывают максимум один штраф. Но, в основном, если у спортсмена плохое самочувствие, ты хоть что делай. Тем более, когда еще и трасса сложная. Эта усталость как раз дает в результате плохую стрельбу.

— Но ведь другие спортсмены справлялись с огневыми рубежами.

— Те, кто хорошо готов функционально, да.

— Почему наши девушки функционально не готовы? Слепцова после гонки на вопрос, какое у нее состояние, ответила, что никакое. Тогда зачем ее ставить?

— Надеюсь, тренеры женской сборной когда-нибудь ответят, почему так происходит. Может быть, стоит попробовать каких-то молодых девчонок? Но у нас, к сожалению, такая тенденция, что резерв и на Кубке IBU, и в России не сильнее тех, кто бегает сейчас. Уровень примерно такой же. Мы бы видели одну и ту же картину. Плюс-минус десять позиций. Раньше, во времена Зайцевой, Ахатовой была жесточайшая конкуренция, и людям приходилось уходить выступать за другие страны, потому что они не попадали в элиту. Наша сборная и была мировой элитой. А сейчас уровень такой, что не надо никуда уходить.

— Тимофей Лапшин, кстати, ушел выступать за Южную Корею.

— У наших мужчин как раз есть, кого привлекать на Кубок мира, Кубок IBU. Резерв очень хороший. Выступление на недавнем чемпионате мира как раз это и показало. То, что Лапшин будет выступать за Корею — здорово. Семаков тоже ушел — в сборную Украины, и вы видите, какие результаты. В России у них иногда были хорошие результаты, они побеждали, но я бы понял, если бы их здесь притесняли или они были бы сильнее всех, а их куда-то не пускали.

В женском биатлоне у нас такого точно нет. Про Кайшеву все говорили, а она приехала и показала свой уровень. Тридцатые-сороковые места — это не уровень Кубка мира. Может, правда, стоит провести какую-то селекцию. Хотя до Кореи остался всего год. Надо просто выбрать и сконцентрироваться на самых сильных и перспективных спортсменках.

— У нас, кстати, сегодня бежала молодая биатлонистка Миронова, которая осталось за числом шестидесяти.

— Ей нужно адаптироваться к Кубку мира. Где-то мандраж, где-то перегораешь. Очень сложно сразу прийти и попасть в топ-десять или двадцать. Нужно немного побыть там, привыкнуть к этой атмосфере психологически. Я по себе помню: и самочувствие хорошее, и стреляешь здорово, и первые два круга бежишь в лидерах, а последний круг ты просто не можешь бежать, как будто к тебе якорь прицепили, и ты его тащишь. Это необъяснимо. Опытные ребята говорят, что ты просто перегораешь. Но не сказать, что сильно волнуешься, хотя на Кубке мира мандраж всегда большой. Это связано с тем, что тебя показывают по телевизору и плохо выступить стыдно. С этим тоже целый сезон нужно бороться, привыкать. А то, что подтягивают Миронову — это хорошо.

— Завтра наши мужчины побегут спринтерскую гонку. Какие у вас ожидания? У ребят тоже будет спад после чемпионата мира?

— Думаю, у Антона Шипулина точно никакого спада не будет, потому что он сейчас в хорошей форме. Так же, как и Гараничев. Так быстро кондиции не должны спасть, потому что только недавно они набирались. Нужно смотреть, кто быстро бежал ногами, и отталкиваться от этих ребят. Мне хочется посмотреть на Логинова. Главное, чтобы не получилось, как с Кайшевой. Думаю, Цветков хорошо будет выглядеть. А Шипулин — претендент на подиум.