Мутко: История с лишением Тюмени ЧМ-2021 по биатлону еще не закончена
МОСКВА, 2 марта. /Корр. ТАСС Олег Кошелев/. История с лишением Тюмени права проведения чемпионата мира по биатлону 2021 года еще не закрыта. Об этом журналистам рассказал
вице-премьер РФ Виталий Мутко.
В четверг
«Федерация все свои планы на войну, как говорится, объявила. Надо двигаться спокойно в этом направлении. Конгресс предоставлял такое право, конгресс его должен выносить. Эта история не закрыта», — сказал Мутко.
Основанием для лишения Тюмени чемпионата мира послужила рекомендация Международного олимпийского комитета (МОК) не проводить в России крупные старты до окончания расследования причастности властей к якобы существовавшей в стране «допинговой системе», которая позволяла российским спортсменам уходить от ответственности за употребление запрещенных препаратов.
Ранее президент РФ Владимир Путин на совещании по подготовке к Универсиаде 2019 года в Красноярске сказал, что Россия должна прислушаться к тому, что сделала независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена, к результатам ее работы и требованиям WADA.
«Нам надо следовать тому, что вчера сказал президент страны. Нужно следовать логике восстановления своих антидопинговых служб, РУСАДА будет восстановлено, сами собой все вопросы отпадут», — отметил Мутко.
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