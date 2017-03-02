Мутко: История с лишением Тюмени ЧМ-2021 по биатлону еще не закончена

В четверг пресс-служба Международного союза биатлонистов (IBU) сообщила ТАСС, что решение союза о лишении Тюмени права принимать чемпионат мира вступило в силу. 8 февраля на конгрессе IBU Союзу биатлонистов России (СБР) решением исполкома было предложено добровольно отказаться от проведения турнира — в противном случае 24 июля Тюмень лишится этого права автоматически. В четверг президент СБР Александр Кравцов сообщил ТАСС, что союз продолжает настаивать на нелегитимности принятого решения, поскольку оно не было вынесено конгрессом, и ждет документов с его обоснованием.

«Федерация все свои планы на войну, как говорится, объявила. Надо двигаться спокойно в этом направлении. Конгресс предоставлял такое право, конгресс его должен выносить. Эта история не закрыта», — сказал Мутко.

Основанием для лишения Тюмени чемпионата мира послужила рекомендация Международного олимпийского комитета (МОК) не проводить в России крупные старты до окончания расследования причастности властей к якобы существовавшей в стране «допинговой системе», которая позволяла российским спортсменам уходить от ответственности за употребление запрещенных препаратов.

Ранее президент РФ Владимир Путин на совещании по подготовке к Универсиаде 2019 года в Красноярске сказал, что Россия должна прислушаться к тому, что сделала независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена, к результатам ее работы и требованиям WADA.

«Нам надо следовать тому, что вчера сказал президент страны. Нужно следовать логике восстановления своих антидопинговых служб, РУСАДА будет восстановлено, сами собой все вопросы отпадут», — отметил Мутко.