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https://sport.mail.ru/news/biathlon/28951388/
2 марта 2017, 19:13 | Биатлон | Чемпионат.com

Пидгрушная пропустила спринтерскую гонку из-за болезни

Украинская биатлонистка Елена Пидгрушная не вышла на старт спринтерской гонки на этапе Кубка мира в Пхёнчхане из-за проблем со здоровьем, сообщает Xsport со ссылкой на президента федерации биатлона Украины Владимира Брынзака.

Украинская <span class=error>биатлонистка</span> Елена Пидгрушная не вышла на старт спринтерской гонки на этапе Кубка мира в Пхёнчхане <nobr>из-за </nobr>проблем со здоровьем сообщает Xsport со ссылкой на президента федерации биатлона Украины Владимира <span class=error>Брынзака</span>. Увеличить
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Утром в день гонки у Пидгрушной поднялась температура, и было принято решение не выпускать спортсменку на трассу, чтобы она лучше подготовилась к эстафете, которая пройдёт в Пхёнчхане 5 марта.

30-летняя украинка занимает 27-е место в общем зачёте Кубка мира.

1.
Дальмайер Л.
Германия
2.
Экхофф Т.
Норвегия
3.
Шевалье А.
Франция
2.03.2017 14:15 Пхенчхан (Корея) Спринт (женщины)
М Спортсмен Страна Результат
1 Лаура Дальмайер Германия 20.43,7
2 Тирил Экхофф Норвегия +08,4
3 Анаис Шевалье Франция +41,6
4 Кайса Мякяряйнен Финляндия +58,7
5 Сьюзен Данкли США +59,7
6 Юлия Джима Украина +01.01,0
7 Франциска Хильдебранд Германия +01.04,6
8 Анаис Бескон Франция +01.16,1
8 Мона Брорссон Швеция +01.16,1
10 Жюстин Бреза Франция +01.16,4
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