Пидгрушная пропустила спринтерскую гонку из-за болезни

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Утром в день гонки у Пидгрушной поднялась температура, и было принято решение не выпускать спортсменку на трассу, чтобы она лучше подготовилась к эстафете, которая пройдёт в Пхёнчхане 5 марта.



30-летняя украинка занимает 27-е место в общем зачёте Кубка мира.