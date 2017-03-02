Домрачева: Трасса в Пхенчхане была подразбита, но время на ее подготовку есть

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В четверг в Пхенчхане стартовал этап Кубка мира по биатлону. Некоторые спортсменки после спринта раскритиковали качество подготовки трассы к турниру.

«На первых тренировках трасса была подразбита, — сказала Домрачева. — Вчера ночью выпал первый снег, сегодня это добавило некоторой сложности в скольжении. Еще год есть на подготовку и для организаторов, и для спортсменов. Мы здесь уже были на чемпионате мира в свое время. С тех пор спуски стали попроще, этот момент учли, так как на предыдущих соревнованиях здесь было много падений».

Домрачева отметила, что пока не понимает, какие чувства сильнее — от приезда в Пхенчхан за год до Игр или накопленная усталость после недавнего чемпионата мира в австрийском Хохфильцене. «Пока это действительно смешанные ощущения. Наверное заметно, что у многих накопилась усталость, чемпионат мира отнял много сил — были непростые погодные условия и насыщенная соревновательная программа. Но этап в Южной Корее — это уже важнейшая часть подготовки к следующему сезону, и все к этому серьезно относятся», — добавила она.

Домрачева стала 20-й в спринте в первый день соревнований в Пхенчхане.