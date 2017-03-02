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2 марта 2017, 19:16 | Биатлон | Р-Спорт

Домрачева: Трасса в Пхенчхане была подразбита, но время на ее подготовку есть

ПХЕНЧХАН (Южная Корея), 2 мар — Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Трехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева заявила агентству «Р-Спорт», что у оргкомитета Игр-2018 еще достаточно времени для подготовки биатлонной трассы к Олимпиаде.

Трехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева заявила агентству Р-Спорт что у оргкомитета Игр-2018 еще достаточно времени для подготовки <span class=error>биатлонной</span> трассы к Олимпиаде. Увеличить
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В четверг в Пхенчхане стартовал этап Кубка мира по биатлону. Некоторые спортсменки после спринта раскритиковали качество подготовки трассы к турниру.

«На первых тренировках трасса была подразбита, — сказала Домрачева. — Вчера ночью выпал первый снег, сегодня это добавило некоторой сложности в скольжении. Еще год есть на подготовку и для организаторов, и для спортсменов. Мы здесь уже были на чемпионате мира в свое время. С тех пор спуски стали попроще, этот момент учли, так как на предыдущих соревнованиях здесь было много падений».

Домрачева отметила, что пока не понимает, какие чувства сильнее — от приезда в Пхенчхан за год до Игр или накопленная усталость после недавнего чемпионата мира в австрийском Хохфильцене. «Пока это действительно смешанные ощущения. Наверное заметно, что у многих накопилась усталость, чемпионат мира отнял много сил — были непростые погодные условия и насыщенная соревновательная программа. Но этап в Южной Корее — это уже важнейшая часть подготовки к следующему сезону, и все к этому серьезно относятся», — добавила она.

Домрачева стала 20-й в спринте в первый день соревнований в Пхенчхане.

1.
Дальмайер Л.
Германия
2.
Экхофф Т.
Норвегия
3.
Шевалье А.
Франция
2.03.2017 14:15 Пхенчхан (Корея) Спринт (женщины)
М Спортсмен Страна Результат
1 Лаура Дальмайер Германия 20.43,7
2 Тирил Экхофф Норвегия +08,4
3 Анаис Шевалье Франция +41,6
4 Кайса Мякяряйнен Финляндия +58,7
5 Сьюзен Данкли США +59,7
6 Юлия Джима Украина +01.01,0
7 Франциска Хильдебранд Германия +01.04,6
8 Анаис Бескон Франция +01.16,1
8 Мона Брорссон Швеция +01.16,1
10 Жюстин Бреза Франция +01.16,4
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