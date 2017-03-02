Домрачева: Трасса в Пхенчхане была подразбита, но время на ее подготовку есть
ПХЕНЧХАН (Южная Корея), 2 мар —
Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Трехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева заявила агентству «Р-Спорт», что у оргкомитета Игр-2018 еще достаточно времени для подготовки биатлонной трассы к Олимпиаде.
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В четверг в Пхенчхане стартовал этап Кубка мира по биатлону. Некоторые спортсменки после спринта раскритиковали качество подготовки трассы к турниру.
«На первых тренировках трасса была подразбита, — сказала Домрачева. — Вчера ночью выпал первый снег, сегодня это добавило некоторой сложности в скольжении. Еще год есть на подготовку и для организаторов, и для спортсменов. Мы здесь уже были на чемпионате мира в свое время. С тех пор спуски стали попроще, этот момент учли, так как на предыдущих соревнованиях здесь было много падений».
Домрачева отметила, что пока не понимает, какие чувства сильнее — от приезда в Пхенчхан за год до Игр или накопленная усталость после недавнего чемпионата мира в австрийском Хохфильцене. «Пока это действительно смешанные ощущения. Наверное заметно, что у многих накопилась усталость, чемпионат мира отнял много сил — были непростые погодные условия и насыщенная соревновательная программа. Но этап в Южной Корее — это уже важнейшая часть подготовки к следующему сезону, и все к этому серьезно относятся», — добавила она.
Домрачева стала 20-й в спринте в первый день соревнований в Пхенчхане.
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|2.03.2017 14:15
|Пхенчхан (Корея)
|Спринт (женщины)
|М
|Спортсмен
|Страна
|Результат
|1
|Лаура Дальмайер
|Германия
|20.43,7
|2
|Тирил Экхофф
|Норвегия
|+08,4
|3
|Анаис Шевалье
|Франция
|+41,6
|4
|Кайса Мякяряйнен
|Финляндия
|+58,7
|5
|Сьюзен Данкли
|США
|+59,7
|6
|Юлия Джима
|Украина
|+01.01,0
|7
|Франциска Хильдебранд
|Германия
|+01.04,6
|8
|Анаис Бескон
|Франция
|+01.16,1
|8
|Мона Брорссон
|Швеция
|+01.16,1
|10
|Жюстин Бреза
|Франция
|+01.16,4
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