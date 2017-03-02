Тюмень официально лишили ЧМ-2021. Что нужно знать об этом

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ЧТО СЛУЧИЛОСЬ

Международный союз биатлонистов (IBU) принял окончательное решение перенести чемпионат мира 2021 года из Тюмени в другое место.

— По итогам Исполкома IBU 8 февраля СБР было предложено в срок до 24 февраля добровольно отказаться от проведения чемпионата мира в Тюмени в 2021 году, — заявил директор по связям с общественностью IBU Пер Ланге. — В итоговом релизе говорилось, что в противном случае решение о предоставлении города права проведения турнира будет аннулировано. Никаких шагов со стороны СБР принято не было — добровольного отказа не последовало. Таким образом, решение вступило в силу. Место проведения ЧМ-2021 будет выбрано на конгрессе IBU в 2018 году.

Напомню, что поводом для переноса стали допинговые проблемы России и, в частности, отсутствие аккредитации у Российского антидопингового агентства. Власти Тюменской области и Союз биатлонистов России (СБР) с позицией IBU не согласны, и намерены оспаривать свои интересы в суде.

КАКИЕ ПРЕТЕНЗИИ К ТЮМЕНИ?

Тюмень получила право на проведение ЧМ-2021 на конгрессе IBU в Кишиневе в сентябре 2016 года. При этом формально были нарушены рекомендации Международного олимпийского комитета, который еще летом прошлого года по итогам первой части доклада ВАДА настоятельно советовал спортивным федерациям по зимним видам спорта воздержаться от решений по проведению крупных соревнований на территории России. После выхода второй части доклада Макларена СБР и Тюмень приняли решение не нагнетать обстановку и добровольно отказались от проведения этапа Кубка мира-2016/17 (эти соревнования в итоге были переданы в финский Контиолахти).

IBU ждал, что Россия также добровольно откажется и от чемпионата мира-2021 и таким образом спасет Международный союз биатлонистов от претензий со стороны МОК и ВАДА. Однако СБР навстречу не пошел, посчитав мотивировку исполкома IBU весьма слабой. Рекомендация МОК о непроведении больших стартов в России не являлась жесткой. А ссылка IBU на отсутствие аккредитации у РУСАДА вообще выглядит странной. Во-первых, Россия уже проводила крупные международные старты в такой обстановке. А во-вторых, восстановление аккредитации агентства ожидается в конце этого года. Даже если этого не случится в эти сроки, то проблема навряд ли затянется еще на четыре года.

КАКИЕ МОГУТ БЫТЬ АРГУМЕНТЫ ПРОТИВ IBU?

Во-первых, мы не заставляли IBU нарушать санкции МОК. Кандидатура Тюмени была выбрана в Кишиневе добровольно, после чего должен быть заключен контракт на проведение турнира. Навряд ли в этом соглашении доклад Макларена упомянут как форс-мажор. То есть при разрыве контракта мы вправе требовать неустойку. Во-вторых, решение о переносе ЧМ из Тюмени было принято исполкомом IBU, тогда как российский город получил турнир от Конгресса IBU. То есть, возможно, исполком превысил свои полномочия. Во всяком случае, членом исполкома теперь предстоит доказывать, что у них были очень серьезные основания не дожидаться очередного Конгресса, который пройдет накануне Олимпиады в Пхенчхане, а принимать экстренное решение.

КТО ЧТО СКАЗАЛ

— Мы будем обращаться в международный суд. У IBU нет прав на то, чтобы отнять у нас чемпионат мира, — отметил исполнительный директор Тюменской областной федерации лыжных гонок и биатлона Анатолий Тоболов. — Происходит «рейдерский захват» из-за доклада Макларена. У ВАДА нет никаких доказательств того, что российские спортсмены принимали допинг. Однако, не смотря на это, они лишают нас чемпионата мира, переносят этапы Кубка мира по другим видам спорта. Если бы мы самостоятельно отказались от права на проведение соревнований, то у нас бы уже не было возможности подать апелляцию. Думаю, эта тяжба будет продолжаться и как решится вопрос в итоге — предположить сложно. Есть шанс изменить это решение на Конгрессе IBU.

— Возвращать себе право на проведение чемпионата мира бессмысленно, — заявил двукратный чемпион мира Дмитрий Ярошенко. — На будущее — нужно настаивать на том, чтобы в случае лишения чемпионата мира стране и городу компенсировались вложенные затраты. Мы выиграли право, произвели реконструкцию, а нам теперь заявляют, мол, извините, мы не будем проводить соревнования у вас. А для кого делалась реконструкция? Пусть тогда сами несут расходы. На основании чего у Тюмени отняли чемпионат мира? На основании доклада, который ВАДА признало не совсем состоятельным и объективным? Все это очень сомнительно. Происходит странная вещь: захотели — лишили, захотели — отстранили.

— Будем бороться за чемпионат мира в Тюмени, — заявил в эфире известный комментатор Дмитрий Губерниев. — У Тюмени лучшая заявка, там абсолютно лучшие условия. Одну заявку выиграли, выиграем еще. Наши чешские друзья, которые спят и видят, чтобы провести свой чемпионат… Мы с удовольствием приедем в 2023 году в Нове-Место. Все эти высказывания, которые были, касаются исключительно желания получить чемпионат мира, который чехи проиграли. Проиграли честно на конгрессе в Кишиневе. Я тому свидетель.

— СБР продолжает ждать от IBU документов с обоснованием принятого решения, — сказал в интервью ТАСС президент Союза биатлонистов России (СБР) Александр Кравцов. — Мы продолжаем считать, что у IBU нет прав на принятие такого решения, поскольку исполком не имеет права подменять собой конгресс.

Олег ШАМОНАЕВ.