Биатлонистка Фролина рада за Лапшина, который сможет выступать за Южную Корею
ПХЕНЧХАН (Южная Корея), 2 мар —
Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Биатлонистка Анна Фролина, выступающая за Южную Корею, заявила агентству «Р-Спорт», что поздравила Тимофея Лапшина с тем, что он наконец тоже получил южнокорейское гражданство, так как понимает, насколько непросто дается это ожидание в отсутствие соревновательной практики.
Союз биатлонистов Кореи (KBU) объявил о том, что заявление о специальной натурализации 29-летнего Лапшина было одобрено министерством юстиции Южной Кореи 27 февраля. Лапшин получил гражданство Южной Кореи и будет представлять эту страну на международных соревнованиях. Фролина уже выступает за сборную Южной Кореи.
«Я прошла через это и понимаю, как это непросто ждать, тренироваться, поддерживать форму и не иметь права выступать. Понимаю, как это тяжело для спортсмена. Мое поздравление звучало именно в этом ключе, чтобы он крепился, что хорошо, что он добился этой цели. Приятно, что наши ряды русских корейцев пополняются. Рада, что он
Чемпионка мира в составе сборной России Фролина сменила спортивное гражданство с российского на южнокорейское в марте 2016 года.
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