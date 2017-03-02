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https://sport.mail.ru/news/biathlon/28950455/
2 марта 2017, 17:45 | Биатлон | Р-Спорт

Биатлонистка Фролина рада за Лапшина, который сможет выступать за Южную Корею

ПХЕНЧХАН (Южная Корея), 2 мар — Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Биатлонистка Анна Фролина, выступающая за Южную Корею, заявила агентству «Р-Спорт», что поздравила Тимофея Лапшина с тем, что он наконец тоже получил южнокорейское гражданство, так как понимает, насколько непросто дается это ожидание в отсутствие соревновательной практики.

Союз биатлонистов Кореи (KBU) объявил о том, что заявление о специальной натурализации 29-летнего Лапшина было одобрено министерством юстиции Южной Кореи 27 февраля. Лапшин получил гражданство Южной Кореи и будет представлять эту страну на международных соревнованиях. Фролина уже выступает за сборную Южной Кореи.

«Я прошла через это и понимаю, как это непросто ждать, тренироваться, поддерживать форму и не иметь права выступать. Понимаю, как это тяжело для спортсмена. Мое поздравление звучало именно в этом ключе, чтобы он крепился, что хорошо, что он добился этой цели. Приятно, что наши ряды русских корейцев пополняются. Рада, что он наконец-то дождался этого момента», — сказала Фролина.

Чемпионка мира в составе сборной России Фролина сменила спортивное гражданство с российского на южнокорейское в марте 2016 года.
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