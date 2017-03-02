Биатлонистка Фролина рада за Лапшина, который сможет выступать за Южную Корею

Союз биатлонистов Кореи (KBU) объявил о том, что заявление о специальной натурализации 29-летнего Лапшина было одобрено министерством юстиции Южной Кореи 27 февраля. Лапшин получил гражданство Южной Кореи и будет представлять эту страну на международных соревнованиях. Фролина уже выступает за сборную Южной Кореи.

«Я прошла через это и понимаю, как это непросто ждать, тренироваться, поддерживать форму и не иметь права выступать. Понимаю, как это тяжело для спортсмена. Мое поздравление звучало именно в этом ключе, чтобы он крепился, что хорошо, что он добился этой цели. Приятно, что наши ряды русских корейцев пополняются. Рада, что он наконец-то дождался этого момента», — сказала Фролина.

Чемпионка мира в составе сборной России Фролина сменила спортивное гражданство с российского на южнокорейское в марте 2016 года.