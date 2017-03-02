СБР намерен оспорить решение IBU о лишении Тюмени ЧМ-2021 по биатлону в суде
Союз биатлонистов России раскрыл официальную позицию организации по решению исполкома Международного союза биатлонистов о лишении Тюмени права проведения чемпионата мира 2021 года.
«Союз биатлонистов России на сегодняшний момент не получил никаких официальных документов от IBU, но намерен твёрдо придерживаться заявленной 7 февраля позиции о том, что решение исполкома IBU нелегитимно, так как решение о проведении чемпионата мира в Тюмени принял конгресс IBU. После получения официальных документов мы намерены оспорить это решение в судебном порядке», — сообщил корреспонденту «Чемпионата» Александру Круглову глава медиаслужбы СБР Константин Бойцов.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter