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https://sport.mail.ru/news/biathlon/28950229/
2 марта 2017, 17:33 | Биатлон | Чемпионат.com

СБР намерен оспорить решение IBU о лишении Тюмени ЧМ-2021 по биатлону в суде

Союз биатлонистов России раскрыл официальную позицию организации по решению исполкома Международного союза биатлонистов о лишении Тюмени права проведения чемпионата мира 2021 года.

«Союз биатлонистов России на сегодняшний момент не получил никаких официальных документов от IBU, но намерен твёрдо придерживаться заявленной 7 февраля позиции о том, что решение исполкома IBU нелегитимно, так как решение о проведении чемпионата мира в Тюмени принял конгресс IBU. После получения официальных документов мы намерены оспорить это решение в судебном порядке», — сообщил корреспонденту «Чемпионата» Александру Круглову глава медиаслужбы СБР Константин Бойцов.
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