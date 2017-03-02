Шумилова выиграла индивидуальную гонку на этапе Кубка IBU, Кайшева — 2-я
ПХЕНЧХАН (Корея), 2 мар —
Р-Спорт. Российская биатлонистка Екатерина Шумилова победила в индивидуальной гонке на этапе Кубка IBU в Контиолахти (Финляндия), еще одна представительница России Ульяна Кайшева заняла второе место.
Шумилова показала время 46 минут 57,9 секунды, допустив два промаха. Кайшева с двумя промахами проиграла победителю 22,2 секунды. На третьем месте расположилась шведка Ольга Алифировец (+39,5; 1 промах).
Результаты других россиянок: 10. Виктория Сливко (+2.07,5; 3 промаха), 13. Ольга Шестерикова (+2.20,8; 3), 17. Дарья Виролайнен (+3.12,9; 5), 19. Анна Никулина (+3.31,6; 4).
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