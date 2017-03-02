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https://sport.mail.ru/news/biathlon/28949750/
2 марта 2017, 17:08 | Биатлон | Р-Спорт

Слепцова назвала ужасной подготовку трассы на Кубке мира в Пхенчхане

ПХЕНЧХАН (Южная Корея), 2 мар — Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Российская биатлонистка Светлана Слепцова заявила, что олимпийская трасса в Пхенчхане была ужасно подготовлена к этапу Кубка мира.

Тестовый этап Кубка мира по биатлону стартовал в Пхенчхане 2 марта на трассе ОИ-2018. Лучшей из россиянок в спринте стала Татьяна Акимова, занявшая с двумя промахами 34-е место. Слепцова показала 66-й результат, допустив две ошибки на огневом рубеже.

«Трасса была сегодня ужасно подготовлена, шел дождь, была какая-то непонятная скомканность, все это превратилось в лед. Подготовка трассы просто ужасная, такого я давно уже не видела. Может быть, из-за этого еще ноги сковало, но в любом случае все в одинаковых условиях», — сказала Слепцова корреспонденту агентства «Р-Спорт».

«Я здесь не в первый раз. Такой же стадион, такие же гостиницы, в принципе (с организацией) все хорошо», — добавила она.
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