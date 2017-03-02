Слепцова назвала ужасной подготовку трассы на Кубке мира в Пхенчхане
ПХЕНЧХАН (Южная Корея), 2 мар —
Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Российская биатлонистка Светлана Слепцова заявила, что олимпийская трасса в Пхенчхане была ужасно подготовлена к этапу Кубка мира.
Тестовый этап Кубка мира по биатлону стартовал в Пхенчхане 2 марта на трассе ОИ-2018. Лучшей из россиянок в спринте стала Татьяна Акимова, занявшая с двумя промахами 34-е место. Слепцова показала 66-й результат, допустив две ошибки на огневом рубеже.
«Трасса была сегодня ужасно подготовлена, шел дождь, была
«Я здесь не в первый раз. Такой же стадион, такие же гостиницы, в принципе (с организацией) все хорошо», — добавила она.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter