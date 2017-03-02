Джима попала в Топ-6 спринта этапа Кубка мира
В корейском Пхенчхане завершилась первая гонка предолимпийской недели.
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В Пхенчхане (Южная Корея) завершилась женская спринтерская гонка этапа Кубка мира по биатлону, в которой украинка Юлия Джима попала в 6-ку лучших спортсменок, сообщает официальный сайт соревнований.
Украинка ни разу не промахнулась на гоневых рубежах, а по скорости отстала от лидера на 1 минут 01 секунду ровно.
Остальные украинки не попали даже в ТОП-30. А Елена Пидгрушная и вовсе не вышла на старт. При этом, причины невыхода на старт олимпийской чемпионки Сочи-2014 в эстафете до сих пор неизвестны.
Победительницей гонки стала немка Лаура Дальмайер, опередившая Тирил Экхоф из Норвегии и Анаис Шевалье из Франции.
Этап КМ в Пхенчхане проходит ровно за год до проведения зимней Олимпиады-2018 в этом южнокорейском городе, на трассах будущих Игр.
Спринт. Женщины.
1. Лаура Далмайер, Германия (0+0) 20:43.7.
2. Тирил Экхоф, Новегия (0+0) +8.4.
3. Анаис Шевалье, Франция (0+0) +41.6.
….
6. Юлия Джима (0+0) +1:01.0.
31. Анастасия Меркушина (0+1) +1:55.1.
44. Ирина Варвинец (0+1) +2:20.6.
60. Валя Семеренко (1+1) +2:53.3.
69. Ольга Абрамова (0+2) +3:15.6.
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