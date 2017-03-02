Беда не приходит одна. Тюмень обобрали, гонку провалили

Корея — плацдарм для скандалов

Стоит большому биатлону прийти в Корею, как скандалы вспыхивают один за другим. Мы ещё хорошо помним тройную допинговую дисквалификацию россиян перед чемпионатом мира-2009 и странную историю с некачественной разметкой и сокращением дистанции Бьорндаленом и компанией. В итоге Максима Чудова сначала объявили победителем, а затем «золото» решением исполкома IBU снова вернулось к Бьорндалену.



Почти тот самый исполком накануне предолимпийской недели принял ещё одно неоднозначное решение и лишил Тюмени чемпионата мира-2021, несмотря на то, что не имеет права отменять решение конгресса согласно устава IBU. Теперь у тюменцев есть два шанса продолжить борьбу за этот многострадальный чемпионат — обжаловать это решение через суд, как не вполне законное, либо побороться за чемпионат уже на общих основаниях на конгрессе 2018 года. Губернатор области Владимир Якушев уже привлёк квалифицированных адвокатов для всестороннего изучения вопроса.

Боевой состав

По словам главного тренера сборной России Александра Касперовича, главная задача женской команды на конец сезона — борьба за максимальную квоту на следующий сезон. Шансов поправить ситуацию в общем зачёте Кубка Наций осталось уже не так много. Сегодняшний спринт был одним из самых ключевых, а потому на него и заявили всех участниц чемпионата мира, за исключением досрочно завершившей сезон по состоянию здоровья Ольги Подчуфаровой, и 22-летнюю Светлану Миронову, для которой это был дебют в Кубке мира.



Татьяне Акимовой, которая успела в перерыве между соревнованиями слетать в Сочи и выступить там на военных играх, выпало стартовать под вторым номером. Трассу в Пхёнчхане организаторы старательно берегут от солнечных лучей и даже закрывают на ночь, а потому стартовать пораньше здесь благо для всех даже во время вечерней гонки. Акимовой ранний стартовый номер не помог: разогналась она неплохо, но уже на лёжке она допустила промах. Проблемы на рубеже испытывали и фавориты. Так немки Хаммершмидт и Хильдебранд огорчили своих тренеров неудачной стрельбой.

Дальмайер начинает и выигрывает

Впрочем, для лидера нынешнего сезона Лауры Дальмайер и трасса убийца и перелёт через весь континент не стали помехой. Стараясь продлить свою победную серию, она безупречно отстреляла лёжа и установила для всех соперниц серьёзный ориентир. На втором круге её пути пересеклись с Дарьей Домрачевой и две выдающиеся биатлонистки получили возможность работать вместе. Постепенно немка везла Акимовой уже больше минуты. Ещё хуже началась гонка для Ирины Старых. Разогналась она не быстро, а после двух кругов штрафа могла и вовсе забыть о высоком месте. На стойке она добавила ещё два штрафных круга, поставив под вопрос своё участие в преследовании.



Вызов Дальмайер бросила проболевшая большую часть сезона Тириль Экхофф, которая превзошла на «лёжке» результат немки. Но ей ещё предстоял второй рубеж, а Дальмайер к этому времени нарисовала ещё один ноль и сделала серьёзную заявку на победу. При чистой стрельбе противостоять многократной чемпионке мира могут лишь единицы. Одной из них и стала набравшая отличную форму Экхофф. Перед последним кругом она проигрывала немке всего три секунды, но последний круг Дальмайер преодолела просто великолепно и оставила норвежку далеко позади. Хорошо начавшая гонку Домрачева после двух промахов на «стойке» выбыла из числа претенденток.



Пять разочарований лучше шести

Ирина Услугина на фоне провалов подруг по команда показала лучший результат в спринте среди россиянок, а сегодня снова была близка к этому. На лёжке тюменская биатлонистка получила один круг штрафа, а стоя отстреляла чисто. Впрочем, лучшая среди наших — это примерно полторы минуты от Дальмайер за круг до финиша. Таковы сегодня реалии женского биатлона. Выбравшая поздний стартовый номер Габриэла Коукалова в итоге прогадала. Уже на «лёжке» она получила штрафной круг, что означало увеличение отставания от Дальмайер в борьбе за Большой хрустальный глобус. При этом и на лыжне чешка выглядела далеко не свежей.



Кайса Мякяряйнен всё же решила отказаться от домашнего лыжного чемпионата мира и предпочла ему предолимпийскую неделю в Корее. Показав лучший разгон, финка идеально справилась со стрельбой лёжа, хоть и стреляла чуть медленнее соперниц. Вообще на суровой корейской трассе особенно бросался в глаза огромный перевес фаворитов в скорости над середняками, к которым уже давно относятся и россиянки. Бороться за награды в таких условиях через год будет непросто. Слепцова лёжа со стрельбой справилась, но на стойке сразу сделала два промаха. Впрочем, даже если бы она со скоростью пулемёта закрывала все мишени, её бы это не спасло. Света проигрывала сегодня ходом почти всем.



Чистую стрельбу с хорошей скоростью совместила и Анаи Шевалье, но даже она, будучи на третьем месте, проиграла на финише 40 секунд Дальмайер. Вклиниться в борьбу за медали могла и Мякяряйнен, но не справилась со стойкой. Два промаха отправили её в конец десятки. Последним лучиком надежды оставалась Светлана Миронова, на которую возлагают болельщики большие надежды, но Кубок мира в очередной раз показал, что уровень нашей молодёжи ничуть не выше тех, кто уже давно находится в сборной, а потому бороться за медали в Корее сейчас не готов никто. Как и Слепцова, Миронова даже не попала в преследование. Так что забудьте о квоте, пять разочарований всё же лучше, чем шесть.