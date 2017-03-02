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Наиболее высокое место заняла Ирина Кривко, занявшая в итоговом протоколе 19-е место. Белоруска уступила 1 мин. 41,4 сек. (0+0) победительнице из Германии Лауре Дальмайер — 20 мин. 43,7 сек. (0+0). Второе место заняла Тирил Экхофф из Норвегии — +8,4 сек. (0+0). Замкнула тройку призеров Анаис Шевалье из Франции — +41,6 сек. (0+0).

Трехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева заняла 20-е место. Белоруску подвела стрельба на втором огневом рубеже — +1 мин. 42,2 сек (0+2). Надежда Скардино финишировала 22-й — + 1 мин. 47,6 сек. (0+1). Дарья Юркевич завершила гонку 57-й — +2 мин.49,4 сек. (1+0). Надежда Писарева — 65-й — +2 мин. 58,7 сек. (0+2).

Четыре белорусские биатлонистки по результатам спринта попали в 60 лучших и получили право выступить в гонке преследования, которая пройдет 4 марта.

Седьмой этап Кубка мира продолжится 3 марта спринтерской гонкой на 10 км у мужчин.