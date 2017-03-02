Вступило в силу решение о лишении Тюмени ЧМ-2021 по биатлону
ЛАХТИ /Финляндия/, 2 марта. /Спец. корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Решение исполкома Международного союза биатлонистов (IBU) лишить Тюмень права принять чемпионата мира 2021 года вступило в силу. Об этом ТАСС сообщили в
пресс-службе IBU.
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На состоявшемся 8 февраля внеочередном конгрессе IBU было озвучено решение исполкома организации предложить Союзу биатлонистов России (СБР) добровольно отказаться от проведения чемпионата мира. В противном случае Тюмень 24 февраля лишится этого права автоматически. Российская сторона настаивала на незаконности такого решения, поскольку лишить город права проведения чемпионата мира может только конгресс IBU, а этот вопрос на заседании не рассматривался.
«IBU подтверждает, что СБР не вернул до 24 февраля право на проведение чемпионата мира 2021 года. Последствия такого решения были опубликованы ранее», — отмечается в сообщении IBU.
Основанием для лишения Тюмени чемпионата мира послужила рекомендация Международного олимпийского комитета (МОК) не проводить в России крупные старты до окончания расследования причастности властей к якобы существовавшей в стране «допинговой системе», которая позволяла российским спортсменам уходить от ответственности за употребление запрещенных препаратов.
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