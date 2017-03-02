Гросс: Биатлонная олимпийская трасса в Пхенчхане за 10 лет почти не изменилась
ПХЕНЧХАН (Южная Корея), 2 мар —
Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Биатлонная трасса в Пхенчхане, на которой пройдут соревнования по время зимних Олимпийских игр 2018 года, за десять лет почти не изменилась, заявил старший тренер мужской сборной России по биатлону Рико Гросс.
Этап Кубка мира по биатлону пройдет в Пхенчхане
«Никаких сюрпризов по трассе, стрельбищу нет, то же самое, что было десять лет назад. И ощущения, что все это происходит за год до Олимпиады, не больше, чем ощущения по возвращению мысленно в то время, когда здесь был этап Кубка мира и чемпионат мира. Здесь ветрено, иногда меньше, иногда больше, но ветер дует», — сказал Гросс корреспонденту агентства «Р-Спорт».
«Первый подъем на трассе очень тяжелый, интересные спуски, повороты, всего 300−400 м без подъемов и спусков. Всем придется непросто, всем придется бороться, в том числе с джетлагом (синдром смены часового пояса)», — добавил Гросс.
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