Гросс: Биатлонная олимпийская трасса в Пхенчхане за 10 лет почти не изменилась

Этап Кубка мира по биатлону пройдет в Пхенчхане 2—5 марта на олимпийской трассе. Ранее на этой трассе проводился этап Кубка мира в 2008 году и чемпионат мира-2009.

«Никаких сюрпризов по трассе, стрельбищу нет, то же самое, что было десять лет назад. И ощущения, что все это происходит за год до Олимпиады, не больше, чем ощущения по возвращению мысленно в то время, когда здесь был этап Кубка мира и чемпионат мира. Здесь ветрено, иногда меньше, иногда больше, но ветер дует», — сказал Гросс корреспонденту агентства «Р-Спорт».

«Первый подъем на трассе очень тяжелый, интересные спуски, повороты, всего 300−400 м без подъемов и спусков. Всем придется непросто, всем придется бороться, в том числе с джетлагом (синдром смены часового пояса)», — добавил Гросс.