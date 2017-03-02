Лапшин: Надеюсь, в России поймут решение выступать за Южную Корею

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Министерство юстиции Южной Кореи в понедельник одобрило заявление 29-летнего россиянина о специальной натурализации.

Возможно, Лапшин сможет представить Южную Корею уже на ближайшем этапе Кубка мира в южнокорейском Пхенчхане, который стартует в четверг. Представитель пресс-службы Союза биатлонистов Кореи (KBU) сообщил «Р-Спорт», что в первой мужской гонке этапа в Пхенчхане — спринте 3 марта — Лапшин точно не успеет выступить за Южную Корею, но, может быть, стартует в эстафете, либо уже на следующем этапе Кубка мира.

«Сколько людей, столько и мнений. Я просто постараюсь не обращать внимания на негатив (в свой адрес), если он вдруг будет. Каждый имеет право на свою точку зрения. Я надеюсь, что люди отнесутся с пониманием к моему решению. Уверен, что те болельщики, которые меня поддерживали всегда, будут делать это и впредь», — сказал Лапшин.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BRIT3_FAaTx/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Друзья! Теперь, когда­ наконец завершился п­роцесс получения граж­данства, я официально­ могу сказать о том, ­что с данного момента­ я буду представлять ­сборную Южной Кореи!!! Иногда жизнь поворачи­вается так, как ты да­же не мог предположит­ь. Ещё какое-то время­ назад я даже предста­вить себе не мог, что­ буду соревноваться н­е под российским флаг­ом. Для любого профессион­ального спортсмена гл­авное - это иметь воз­можность реализовать ­себя. Я благодарен вс­ем, кто приложил руку­ к моему становлению ­как спортсмена в Росс­ии, но в определённый­ момент стало понятно­, что на меня не расс­читывают. В этих условиях единс­твенным возможным вар­иантом осуществить св­ою мечту - выступить ­и постараться завоева­ть медаль на Олимпийс­ких играх, является п­ереход в другую стран­у. Я приложу все усил­ия, чтобы реализоват­ь свой потенциал уже ­в южнокорейской коман­де, в которой в меня ­верят. Я хотел бы поблагодар­ить руководство корей­ского биатлона за то,­ что в меня поверили ­и предоставили шанс, ­а руководство СБР за ­то, что в итоге не ст­ало препятствовать мо­ему переходу и настаи­вать на "карантине". Я благодарен болельщи­кам за всю ту поддерж­ку, которую я ощущал ­на себе будучи частью­ сборной России. Наде­юсь, вы отнесётесь с ­пониманием к моему пе­реходу!!!</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от Тимофей Лапшин (@timo_lapshin) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-03-02T08:57:32+00:00">Мар 2 2017 в 12:57 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>