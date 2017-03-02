Лапшин: Надеюсь, в России поймут решение выступать за Южную Корею
МОСКВА, 2 мар —
Р-Спорт, Елена Дьячкова. Биатлонист Тимофей Лапшин заявил агентству «Р-Спорт», что надеется, что российские болельщики с пониманием отнесутся к его решению выступать за сборную Южной Кореи.
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Министерство юстиции Южной Кореи в понедельник одобрило заявление 29-летнего россиянина о специальной натурализации.
Возможно, Лапшин сможет представить Южную Корею уже на ближайшем этапе Кубка мира в южнокорейском Пхенчхане, который стартует в четверг. Представитель
«Сколько людей, столько и мнений. Я просто постараюсь не обращать внимания на негатив (в свой адрес), если он вдруг будет. Каждый имеет право на свою точку зрения. Я надеюсь, что люди отнесутся с пониманием к моему решению. Уверен, что те болельщики, которые меня поддерживали всегда, будут делать это и впредь», — сказал Лапшин.
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