Шипулин протестирует олимпийскую трассу

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Сборная России прилетела в Корею с двумя дебютантам Светланой Мироновой и Тимуром Махамбетовым. Антон Шипулин постарается упрочить свое второе место в общем зачете кубка, а эстафетная команда поборется за победу в борьбе за Малый хрустальный глобус.

Чемпионат мира по биатлону в Хохфильцене уже стал частью истории, и после непродолжительного перерыва Кубок мира возобновляется очередным этапом в корейском Пхенчхане. Предолимпийская неделя начнется в четверг, 2 марта, женским спринтом. Спортсмены также пробегут гонку преследования и эстафету.

Бьорндален подает пример молодым

Биатлонистам предстоят очень напряженные полторы недели, потому что по завершении этапа в Корее им придется совершить еще один длинный перелет в Финляндию, где состоится перенесенный из Тюмени восьмой этап Кубка мира. Из-за такого графика уже стало известно, что многие сильнейшие не полетят в Пхенчхан.

Норвежцы Эмиль Хегле Свенсен, братья Бе и Ларс Биркеланд предпочли отдохнуть после чемпионата мира и не мучить себя многочасовыми перелетами, акклиматизацией и прочими неудобствами.

Примечательно, что самый возрастной среди викингов, 43-летний король биатлона Уле-Эйнар Бьорндален, примет участие в соревнованиях.

Кстати, с Бьорндаленом произошел неприятный инцидент во время перелета в Корею из Мюнхена через Хельсинки. У спортсмена пропали некоторые вещи, включая экипировку.

«Были украдены мои новые лыжные очки. То же самое произошло с моим чудесным налобным фонарем, беспроводным динамиком и лазерным аппаратом, который я использую для простых лечебных процедур. Моя винтовка сейчас в Хельсинки, а лыжи непонятно где. На таможне в Хельсинки мне сказали, что в чехле от винтовки обнаружена какая-то жидкость. Я сказал, что это ружейное масло, они могут открыть чехол и убедиться в этом. Они так и сделали, но винтовку мне все равно не отправили. Главное, чтобы мне прислали винтовку и лыжи, тогда я буду счастлив», — рассказал супруг Дарьи Домрачевой VG.

Лидер сборной Германии Симон Шемпп решил последовать примеру уставших норвежцев и не лететь в Корею, сославшись на болезнь.

«Нет смысла лететь больным. Надеюсь, я смогу быстро восстановиться для выступления на этапе в Финляндии», — заявил Шемпп Sport1.de.

Россиянки в период застоя

Женщины оказались более стойкими, чем сильный пол, и все лидеры сезона примут участие в борьбе за кубковые очки. Это также может объясняться и характером борьбы за Большой хрустальный глобус, где у мужчин Антон Шипулин, занимающий вторую строчку в общем зачете, лишь в теории может отыграть у Мартена Фуркада 330 очков, но для этого должно случиться что-то из ряда вон выходящее.

У женщин борьба в самом разгаре, и лидер Кубка мира немка Лаура Дальмайер опережает прошлогоднюю обладательницу Глобуса Габриэлу Коукалову всего на 46 баллов, поэтому пропускать старты крайне опасно.

Борьба за первое место в сезоне у женщин будет острой, и нельзя уверенно заявить, что триумфатор чемпионата мира в Хохфильцене Дальмайер, выигравшая в Австрии пять золотых и одну серебряную медаль, спокойно удержит первое место в общем зачете. Тем более, что после такого напряжения и эмоционального всплеска у немки может не хватить сил продолжить победную поступь в Корее и Финляндии.

Коукалова вполне способна воспользоваться неминуемым спадом формы Дальмайер после главного старта сезона и навязать ей борьбу. Что касается замыкающей тройку сильнейших общего зачета Кайсы Мякарайнен из Финляндии, то ее отставание от чешской дивы исчисляется 81 баллом, и отыграться будет крайне сложно.

Российский тренерский штаб решил провести осторожный эксперимент с составом женской сборной.

К уже проверенным Татьяне Акимовой, Ирине Старых, Ирине Услугиной и Светлане Слепцовой присоединится 23-летняя Светлана Миронова, для которой это будет дебют в Кубке мира.

Миронова выступает в этом сезоне в Кубке IBU, где ни разу не поднялась на пьедестал почета, а лучшими ее результатами стали два четвертых места.

Цитата Сезон у нас длинный, усталость чувствуется у всех девчонок, не только у наших.

Лидер Кубка IBU Дарья Виролайнен, одержавшая в этом сезоне три победы, под знамена основной команды не призвана, однако главный тренер сборной России Александр Касперович заявил, что Виролайнен выступит в финале Кубка мира в норвежском Холменколлене.

Перспективы у россиянок в Корее далеко не радужные и, к большому сожалению, единственная в этом сезоне и уже очень далекая победа Акимовой в спринте в чешском Нове-Место кажется лишь счастливым стечением обстоятельств. Старший тренер женской сборной Виталий Норицын также не преисполнен оптимизма и акцентирует внимание на непредсказуемости этапа из-за процесса акклиматизации, который настигнет всех спортсменов.

«Сезон у нас длинный, усталость чувствуется у всех девчонок, не только у наших. После чемпионата мира девчонки практически все съездили домой, отдохнули. Проблем с психологическим состоянием быть не должно. С функциональным состоянием, в принципе, я думаю не будет таких больших западаний, но всем тяжело, у всех конец сезона. Тут опять же непонятно, кто как среагирует на смену часовых поясов, это ведь все индивидуально, — цитирует специалиста «Р-Спорт».

Россия в погоне за малым глобусом

Мужской состав российской сборной выглядит любопытно: Антон Шипулин, Евгений Гараничев, Антон Бабиков, Максим Цветков, Юрий Шопин и Тимур Махамбетов. В Хохфильцене Шипулин завоевал свою первую золотую медаль чемпионатов мира и стал счастливым обладателем подарка от четырехкратного олимпийского чемпиона Александра Тихонова — легендарный биатлонист вручил Антону куртку на собольем меху, «пошитую лучшим мастером Красноярска».

Теперь у него появилась прекрасная возможность самому себе преподнести презент в виде второго итогового места в общем зачете Кубка мира. В отсутствие Шемппа и Йоханнеса Бе Шипулин может далеко оторваться от своих ближайших преследователей и приблизить титул вице-чемпиона сезона.

Интересен вызов в сборную Шопина и Махамбетова. 24-летний Шопин уже стартовал на этапах Кубка мира в этом сезоне в Эстерсунде и Оберхофе, однако лучшим его результатом стало 31-е место в гонке преследования в Германии.

Его ровесник Махамбетов дебютирует в большом биатлоне и набрал неплохую форму, в начале месяца поднявшись на пьедестал почета этапа Кубка IBU в словацком Осрбли.

Отсутствие лидера немецкой команды Шемппа может сказаться и на раскладах в борьбе за малый кубок в эстафетном зачете. Сборная России лидирует в этой дисциплине с небольшим отрывом в 17 очков от сборной Германии, но в Корее получит шанс увеличить преимущество над ослабленным соперником.

Без пяти минут обладатель шестого Большого хрустального глобуса Фуркад продолжает погоню за рекордом Бьорндалена по количеству побед в сезоне.

На данный момент у француза 11 индивидуальных успехов, и ему не хватает всего одной победы, чтобы сравняться с великим норвежцем. В случае вполне вероятного победного дубля в Пхенчхане Фуркад побьет достижение короля биатлона. А повторение рекорда по количеству побед в общем зачете Кубка мира уже не за горами.

Злополучный Пхенчхан

У российских болельщиков корейский биатлонный стадион вызывает смешанные чувства.

В 2009 году здесь проходил чемпионат мира, который запомнился несколькими противоположными по характеру событиями. Слепцова, Анна Булыгина, Ольга Медведцева и Ольга Зайцева одержала тогда победу в эстафете, и золото Пхенчхана стало последней эстафетной медалью, завоеванной россиянками на чемпионатах мира. Зайцева добавила еще одну награду высшего достоинства, победив в масс-старте, а Максим Чудов выиграл серебро в гонке преследования.

Однако то первенство было омрачено печальными событиями. Накануне чемпионата Альбина Ахатова, Екатерина Юрьева и Дмитрий Ярошенко были дисквалифицированы за употребление эритропоэтина на два года, что значительно ослабило российскую сборную, которая годом ранее завоевала 11 медалей на чемпионате мира в Эстерсунде, включая три золотых.

Корея идет по стопам России

К Играм в Сочи российскую олимпийскую сборную пополнили кореец Виктор Ан и американец Вик Уайлд, которые принесли нам золотые награды в шорт-треке и сноуборде. Корейцы не только не отстают, но уже и превосходят россиян в натурализации иностранных спортсменов накануне домашней Олимпиады.

К Анне Фролиной (в прошлом Булыгиной), Екатерине Аввакумовой и Александру Стародубцу на днях присоединился 29-летний Тимофей Лапшин.

Выступая в Кубке мира за сборную России, Лапшин дважды стал победителем эстафет, а также три раза поднимался на пьедестал почета в индивидуальных стартах. Его лучший результат в карьере — серебро спринта, а сезоне 21011/12. А пост главного тренера сборной занимает бывший российский биатлонист Андрей Прокунин. Интересно, смогут ли корейцы в следующем году превратить количество в качество.