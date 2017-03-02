Прокунин надеется, что биатлонист Лапшин выступит за Корею уже на КМ в Пхенчхане
ПХЕНЧХАН (Южная Корея), 2 мар —
Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Главный тренер сборной Южной Кореи по биатлону Андрей Прокунин заявил агентству «Р-Спорт», что надеется, что российский спортсмен Тимофей Лапшин, который получил южнокорейское гражданство, сможет выступить за эту страну уже на ближайшем этапе Кубка мира в Пхенчхане.
В южнокорейском Пхенчхане
«Мы работаем над тем, чтобы он выступил за Южную Корею уже здесь, для этого нужно пройти соответствующую процедуру. Надеемся на то, что он сможет здесь выступить», — сказал Прокунин.
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