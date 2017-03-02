Прокунин надеется, что биатлонист Лапшин выступит за Корею уже на КМ в Пхенчхане

В южнокорейском Пхенчхане 2—5 марта состоятся соревнования в рамках 7-го этапа Кубка мира по биатлону. В среду стало известно, что Лапшин получил гражданство Южной Кореи и будет представлять эту страну на международных соревнованиях.

«Мы работаем над тем, чтобы он выступил за Южную Корею уже здесь, для этого нужно пройти соответствующую процедуру. Надеемся на то, что он сможет здесь выступить», — сказал Прокунин.