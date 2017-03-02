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2 марта 2017, 11:53 | Биатлон | Р-Спорт

Прокунин надеется, что биатлонист Лапшин выступит за Корею уже на КМ в Пхенчхане

ПХЕНЧХАН (Южная Корея), 2 мар — Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Главный тренер сборной Южной Кореи по биатлону Андрей Прокунин заявил агентству «Р-Спорт», что надеется, что российский спортсмен Тимофей Лапшин, который получил южнокорейское гражданство, сможет выступить за эту страну уже на ближайшем этапе Кубка мира в Пхенчхане.

В южнокорейском Пхенчхане 2—5 марта состоятся соревнования в рамках 7-го этапа Кубка мира по биатлону. В среду стало известно, что Лапшин получил гражданство Южной Кореи и будет представлять эту страну на международных соревнованиях.

«Мы работаем над тем, чтобы он выступил за Южную Корею уже здесь, для этого нужно пройти соответствующую процедуру. Надеемся на то, что он сможет здесь выступить», — сказал Прокунин.
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