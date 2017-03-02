Мужская сборная России по биатлону едет в Пхенчхан за победой в эстафетном зачете

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Серия кубковых этапов сезона вышла на финишную прямую — в марте состоятся решающие турниры в Пхенчхане, финском Контиолахти и норвежском Холменколлене. На олимпийской трассе биатлонного центра «Альпензия» в последний раз в сезоне пройдут эстафетные гонки. Мужская команда России, которая стала победителем недавнего чемпионата мира в австрийском Хохфильцене, лидирует в эстафетном зачете Кубка мира, на 17 очков опережая соперников из Германии. Попадание в призеры в Пхенчхане гарантирует российским биатлонистам победу в эстафетном зачете по итогам сезона.

После чемпионата мира в составе сборной России произошли изменения — тренеры команды взяли в поездку в Азию дебютантов Тимура Махамбетова и Светлану Миронову. Помимо них, в команду вошли Антон Шипулин, Евгений Гараничев, Антон Бабиков, Максим Цветков, Юрий Шопин, Ирина Старых, Татьяна Акимова, Светлана Слепцова, Ирина Услугина.

Спринтерские гонки откроют этап в Пхенчхане — 2 марта на 7,5 км побегут женщины (14:15 мск), 3 марта — мужчины (13:00). 4 марта состоятся гонки преследования — у женщин на 10 км (12:45 мск), мужчин — 12,5 км (14:30). Завершится этап в воскресенье двумя эстафетами — женской 4×6 км (10:30 мск), мужской 4×7,5 км (13:45).

Победитель в общем зачете Кубка мира среди мужчин фактически определился — француз Мартен Фуркад выиграл 11 гонок в сезоне и опережает идущего вторым Шипулина на 330 очков. Шипулину необходимо удержать вторую позицию — немца Симона Шемппа он опережает всего на 17 баллов.

Борьба Дальмайер и Коукаловой

В женском турнире на финише сезона ожидается борьба между немкой Лаурой Дальмайер и чешкой Габриэлой Коукаловой. Блистательно выступив на чемпионате мира и завоевав пять золотых медалей, Дальмайер вышла на первое место, опережая чешку на 46 очков. Лучшая среди россиянок в общем зачете — Татьяна Акимова, которая занимает 10-е место.

Женская российская сборная занимает шестое место в зачете Кубка наций, на 172 отставая от команды Чехии. Перед российскими биатлонистками стоит сложнейшая задача — отыграть этот гандикап и получить возможность выставлять в следующем, олимпийском сезоне максимальную квоту — восемь человек в заявке на этап и шесть — в гонках.