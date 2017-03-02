Цветков: Заранее знал, что буду бежать эстафету на чемпионате мира

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Сегодня в южнокорейском Пхенчхане стартует этап Кубка мира по биатлону. Для российских спортсменов поездка в столицу Олимпиады-2018 станет шансом опробовать трассу, на которой им предстоит выступать в следующем феврале. В составе нашей команды в Южную Корею отправился Максим Цветков — один из главных героев III зимних Всемирных спортивных игр военнослужащих, прошедших в Сочи. На Военных играх 25-летний биатлонист выиграл золотую медаль в спринте и бронзовую — в смешанной эстафете. Несколькими днями ранее представитель общества ЦСКА в составе сборной России стал обладателем золота в мужской эстафете чемпионата мира в Хохфильцене.

В интервью корреспонденту «Известий» Алексею Фомину биатлонист рассказал, как формировался состав команды на эстафету в Хохфильцене, о важности поездки в Южную Корею и о том, как вернувшийся в биатлон после трехлетней дисквалификации Александр Логинов переживал нападки со стороны иностранных спортсменов.

— Ваш приезд на Военные игры в ранге чемпиона мира вызвал ажиотаж в биатлонной сборной России?

— Ажиотаж был, в Сочи многие поздравляли меня с победой на мировом первенстве. Но обсудить детали с ребятами не получилось — мы с Матвеем Елисеевым жили отдельно от остальной команды. Нас поселили на равнинной местности, чтобы не пришлось тратить время на акклиматизацию после Хохфильцена, где трасса расположена невысоко над уровнем моря. А трасса «Лаура в Сочи, наоборот, находится наверху. Поэтому было решено, что мы будем подниматься в горы только на тренировки и соревнования. Так что с остальной командой мы в основном пересекались только на тренировках и стартах.

— Для вас стал неожиданным состав команды на эстафету?

— Не могу так сказать. Алексей Волков много лет бегает в эстафетах, и первый этап он всегда проходил хорошо. Это его коронный этап. А мы с Антоном Бабиковым выступали на чемпионате мира и в прошлом году, и в нынешнем сезоне бежали эстафеты почти на всех этапах Кубка мира. Про Антона Шипулина и говорить не надо — он лидер команды и уже несколько лет подряд бежит последний этап. Поэтому мы были готовы к решению тренеров. Да, таким составом мы бежали впервые, но по отдельности каждый из нас имеет большой опыт. Мы были проверены в самых жестких условиях, и поэтому все были готовы.

— За сколько часов до старта был назван состав сборной России на эстафету?

— Окончательный состав был назван после индивидуальной гонки. Но думаю, каждый из нас внутри знал, что побежит именно он. Лично мне еще до чемпионата сказали, чтобы я готовился к эстафете. Не уточняли, на каком этапе, но сказали готовиться. И я свою подготовку планировал, исходя из этого. Было уже не важно, на каком этапе бежать: я понимал, что мне может достаться любой из этапов, кроме четвертого — он всегда закреплен за Шипулиным. Только на одном из этапов Кубка мира четвертым бежал Бабиков, которого обычно ставят третьим. Поэтому я понимал, что побегу или первым, или вторым.

— Главный тренер сборной России Александр Касперович сетовал на ваше неважное функциональное состояние в личных гонках. Что произошло?

— Не могу сказать, что я был плохо подготовлен. Дело в другом: мы немного неверно спустились с гор. Тренировочный сбор проходил на высоте в Обертилахе, а бегали мы на равнине. Мы ошиблись с днем, когда переезжать вниз, поэтому акклиматизация затянулась.

— Насколько сложен подъезд к огневому рубежу в Хохфильцене?

— Там есть спуск и небольшой подъем перед стрельбищем. Не могу сказать, что это тяжело. Скорее наоборот — легче стреляется, если ты спускаешься. Сложнее, когда перед рубежом большой подъем и ты выходишь на него на высоком пульсе. Нужно сбавлять в подъеме, идти тише, проигрывая сопернику. А со спуска можно выкатываться, и это легче для тех, кто привык перед стрельбой замедлять ход.

— Первый постновогодний этап в Оберхофе российские биатлонисты провели не очень удачно. Вас специально нагружали на январских этапах, чтобы подвести к чемпионату мира в оптимальной форме?

— В Оберхофе я чувствовал себя достаточно хорошо — ходом выступал удачно, во всех гонках был на 10−13-м местах. Мы провели неплохой тяжелый новогодний сбор. Возможно, остальным ребятам пришлось чуть дольше выходить из-под нагрузок, поэтому тому же Шипулину не очень удался Оберхоф. Но потом он разогнался к Рупольдингу и Антхольцу. Не могу сказать, что мы жертвовали январем ради Хохфильцена.

— Приезд в Сочи на Всемирные игры военнослужащих вы планировали заранее?

— Были разные варианты, и только недели за полторы до старта Военных игр окончательно стало ясно, что я еду в Сочи. Проходил чемпионат мира, и было сложно сказать, в каких кондициях я буду после него. Так что всё решалось в последнюю неделю. Но мое возможное участие в Играх обсуждалось еще летом, поэтому не могу сказать, что всё вышло неожиданно. Уровень соревнований довольно высокий, и это вряд ли как-то помешает мне подойти в нормальной форме к мартовским этапам Кубка мира. На чемпионате мира было не так много гонок — всего три, причем не друг за другом. Поэтому я не могу сказать, что очень устал.

— Впереди у вас этап Кубка мира в Пхенчхане. Насколько важно опробовать олимпийскую трассу в Южной Корее?

— Кубок мира еще не закончился — три этапа впереди, поэтому ехать в Корею надо. Выступить в Пхенчхане очень важно, надо почувствовать рельеф трассы и подготовиться психологически, понять, как я буду себя чувствовать. В следующем году Олимпиада, и не хочется ехать непонятно куда. Этот этап нужен мне лично. Все-таки я впервые туда еду. Я слышал о трассе, общался с российскими специалистами, которые сейчас работают в Южной Корее — узнавал у них, как там с жильем, где мы остановимся, что с питанием. Информация есть, но всё нужно увидеть самому.

— Как вы отнеслись к скандалу с Мартеном Фуркадом во время смешанной эстафеты в первый день чемпионата?

— Я смотрел эстафету в отеле. Момент с Логиновым видел только в повторе, а финишную борьбу Фуркада с Шипулиным — в онлайне. С точки зрения правил всё было нормально. Но Шипулин правильно сказал: «Если ты сильный спортсмен, почему не даешь бороться в нормальных условиях?» Формально Фуркад, конечно, ничего не нарушил. А с Логиновым он поступил нехорошо, но этот вопрос уже улажен. Думаю, больше такого не повторится.

— Как Александр Логинов реагировал на нападки со стороны ряда иностранных коллег?

— Я жил с Сашей на чемпионате мира в одном номере. Он достаточно спокойно относился к происходящему. Считает, что спортсмен должен отстраняться от подобных вещей и не нагнетать ситуацию.