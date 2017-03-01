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1 марта 2017, 21:10 | Биатлон | ТАСС

Российский биатлонист Лапшин получил южнокорейское гражданство

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Российский биатлонист Тимофей Лапшин получил гражданство Южной Кореи и будет представлять данную страну на международных соревнованиях. Об этом сообщает агентство Ренхап.

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Заявление 29-летнего спортсмена о предоставлении гражданства было одобрено Министерством юстиции Южной Кореи в понедельник.

В прошлом году другие российские биатлонисты Александр Стародубец, Анна Фролина и Екатерина Аввакумова также стали гражданами Южной Кореи.

Лапшин дважды становился победителем этапов Кубка мира в эстафете. В его активе также серебро чемпионата мира в гонке преследования.
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