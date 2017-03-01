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1 марта 2017, 18:16 | Биатлон | Р-Спорт

Касперович: Рассматривается вариант с Сахалином для подготовки биатлонистов к ОИ

ПХЕНЧХАН (Южная Корея), 1 мар — Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Главный тренер сборной России по биатлону Александр Касперович заявил, что прорабатывается возможность для команды организовать на Сахалине заключительный этап подготовки к Олимпийским играм-2018.

Российские биатлонисты 2—5 марта выступят на этапе Кубка мира в южнокорейском Пхенчхане, который пройдет на трассе Игр-2018.

«У нас есть экспериментальная группа, которая готовилась именно к этому старту. В их случае мы искали методическое направление подготовки к этому этапу c прицелом на Олимпиаду, а другая группа сделала перерыв после чемпионата мира и прилетела сюда. Я также слетал на Сахалин после чемпионата мира, где команда возможно проведет заключительный этап подготовки к Олимпийским играм», — сообщил Касперович журналистам.

«Этот вариант прорабатывается, обсудим это с научной группой. Здесь в Пхенчхане мы изучаем структуру снега, рельеф дистанции — работы много. Мы привлекли сюда ряд специалистов, которые будут анализировать особенности трассы. Нам нужно плотно поработать на этом этапе», — добавил он.
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