Касперович: Рассматривается вариант с Сахалином для подготовки биатлонистов к ОИ

Российские биатлонисты 2—5 марта выступят на этапе Кубка мира в южнокорейском Пхенчхане, который пройдет на трассе Игр-2018.

«У нас есть экспериментальная группа, которая готовилась именно к этому старту. В их случае мы искали методическое направление подготовки к этому этапу c прицелом на Олимпиаду, а другая группа сделала перерыв после чемпионата мира и прилетела сюда. Я также слетал на Сахалин после чемпионата мира, где команда возможно проведет заключительный этап подготовки к Олимпийским играм», — сообщил Касперович журналистам.

«Этот вариант прорабатывается, обсудим это с научной группой. Здесь в Пхенчхане мы изучаем структуру снега, рельеф дистанции — работы много. Мы привлекли сюда ряд специалистов, которые будут анализировать особенности трассы. Нам нужно плотно поработать на этом этапе», — добавил он.