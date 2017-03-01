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1 марта 2017, 18:20 | Биатлон | Р-Спорт

Волков, Логинов, Виролайнен выступят на финальном этапе КМ по биатлону

ПХЕНЧХАН (Южная Корея), 1 мар — Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Российские биатлонисты Александр Логинов, Дарья Виролайнен и Алексей Волков выступят на финальном этапе Кубка мира в норвежском Холменколлене, заявил главный тренер сборной России Александр Касперович.

Российские биатлонисты Александр <span class=error>Логинов</span> Дарья Виролайнен и Алексей Волков выступят на финальном этапе Кубка мира в норвежском Холменколлене заявил главный тренер сборной России Александр Касперович. Увеличить
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Заключительный, 9-й, этап Кубка мира пройдет 17—19 марта. 2—5 марта в южнокорейском Пхенчхане состоятся соревнования в рамках 7-го этапа Кубка мира.

«По итогам этапа в Южной Корее и Кубке IBU будет проведена ротация состава на следующие старты. Волков и Логинов выступят на этапах Кубка IBU в Контиолахти и Отепя и потом в финале Кубка мира в Холменколлене. В случае с (Матвеем) Елисеевым и (Дмитрием) Малышко все будет зависеть от того, как они выступят в Контиолахти и Отепя, от того, как они себя будут чувствовать. И не забывайте, тут у нас выступают Тимур Махамбетов и Юрий Шопин… У нас большой выбор спортсменов, которых мы должны просмотреть на этом уровне», — сказал Касперович журналистам.

«На Кубке IBU у нас выступит Даша Виролайнен, вы знаете, что у нее были проблемы со здоровьем, мы ее специально не привлекали на чемпионат мира. Мы посмотрим на нее в Контиолахти и в Отепя, и также она будет участвовать в финале Кубка мира. На двух этапах Кубка IBU выступят (Анна) Никулина, (Ульяна) Кайшева и (Виктория) Сливко. Привлекаем мы сейчас (Ольгу) Шестерикову, (Анастасию) Загоруйко и (Екатерину) Шумилову, хотим посмотреть их еще раз в Контиолахти», — добавил он.
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