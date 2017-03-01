Волков, Логинов, Виролайнен выступят на финальном этапе КМ по биатлону

Заключительный, 9-й, этап Кубка мира пройдет 17—19 марта . 2—5 марта в южнокорейском Пхенчхане состоятся соревнования в рамках 7-го этапа Кубка мира.

«По итогам этапа в Южной Корее и Кубке IBU будет проведена ротация состава на следующие старты. Волков и Логинов выступят на этапах Кубка IBU в Контиолахти и Отепя и потом в финале Кубка мира в Холменколлене. В случае с (Матвеем) Елисеевым и (Дмитрием) Малышко все будет зависеть от того, как они выступят в Контиолахти и Отепя, от того, как они себя будут чувствовать. И не забывайте, тут у нас выступают Тимур Махамбетов и Юрий Шопин… У нас большой выбор спортсменов, которых мы должны просмотреть на этом уровне», — сказал Касперович журналистам.

«На Кубке IBU у нас выступит Даша Виролайнен, вы знаете, что у нее были проблемы со здоровьем, мы ее специально не привлекали на чемпионат мира. Мы посмотрим на нее в Контиолахти и в Отепя, и также она будет участвовать в финале Кубка мира. На двух этапах Кубка IBU выступят (Анна) Никулина, (Ульяна) Кайшева и (Виктория) Сливко. Привлекаем мы сейчас (Ольгу) Шестерикову, (Анастасию) Загоруйко и (Екатерину) Шумилову, хотим посмотреть их еще раз в Контиолахти», — добавил он.